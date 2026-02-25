Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Melissa Gate causa revuelo en La casa de los famosos Colombia tras reciente dinámica: ¿cuál?

El regreso de Melissa Gate a La casa de los famosos Colombia causa revuelo tras reciente dinámica con las celebridades.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Melissa Gate causa revuelo en La casa de los famosos Colombia tras reciente dinámica: ¿cuál?
Foto: Canal RCN

En los últimos días, el nombre de Melissa Gate se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras su regreso a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, el regreso de Melissa ha generado un gran debate por parte de los internautas, en especial, por los acontecimientos que se han presentado en la competencia desde su llegada.

Por su parte, el pasado 24 de febrero, Melissa tuvo una dinámica de tarot con las celebridades que hacen parte de la competencia, generando una división de opiniones tras la participación de los famosos en la casa más famosa del país.

¿Cuál fue la reciente dinámica que Melissa Gate tuvo en La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Melissa Gate se ha destacado por ser una reconocida creadora de contenido digital quien comparte su postura sin ningún tipo de filtro.

Melissa Gate causa revuelo en La casa de los famosos Colombia tras reciente dinámica: ¿cuál?
Foto: Canal RCN

Por esta razón, la influenciadora acaparó la atención mediática en las últimas horas tras realizar una dinámica de tarot en la que evaluó con detalle el respectivo comportamiento que han tenido los famosos.

Con base en esto, Melissa Gate aprovechó la oportunidad para decirle a Yuli Ruíz acerca de que hay una persona que se ha estado burlando de ella, pues según reveló una de sus cartas, compartió sin ningún tipo de filtro su opinión.

“Yuli, la burla, ten cuidado porque hay alguien que se quiere burlar de ti”, agregó Melissa.

Posteriormente, Yuli le respondió con honestidad a Melissa tras los respectivos comportamientos que ha tenido uno de sus compañeros y la participante asintió con un comentario tras evaluar ciertas dinámicas en la competencia.

¿Quién es el chismoso de La casa de los famosos Colombia tras la reciente dinámica de Melissa Gate?

Durante la reciente dinámica del tarot, Melissa Gate sacó otra carta, la cual le anunció que hay una persona que no ha sido transparente, pues se refleja que ha estado hablando a espaldas de otro de sus compañeros, pues expresó lo siguiente:

Melissa Gate causa revuelo en La casa de los famosos Colombia tras reciente dinámica: ¿cuál?
Esto confesó Melissa Gate recientemente. | Foto: Canal RCN

“El babado, el chismoso de la casa deja de estar hablando de todo el mundo y enfócate más en ti”, agregó.

Sin duda, estas palabras generaron gran debate por parte de las celebridades que hacen parte de la competencia tras las recientes confesiones que hizo Melissa Gate durante la dinámica.

