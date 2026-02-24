Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Resultado de la primera prueba de presupuesto tras encantamientos de Melissa: ¿qué salió en el sobre?

Encantamiento de Melissa Gate dejó de tener efecto: así quedó el resultado de la primera prueba de presupuesto.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Revelan el resultado de la primera prueba de presupuesto tras los encantamientos de Melissa
Revelan el resultado de la primera prueba de presupuesto tras los encantamientos de Melissa. (Foto Canal RCN).

Un nuevo ciclo en La casa de los famosos Colombia llegó con una tanda de encantamientos a cargo de Melissa Gate, quien ingresó a la competencia con un único objetivo: lanzar hechizos a los participantes que buscarán conseguir el presupuesto necesario para sus alimentos diariamente.

¿En qué consiste la prueba de presupuesto de la semana del 23 de febrero al 1 de marzo?

Durante la gala del pasado lunes 23 de febrero, Marcelo Cezán y Carla Giraldo explicaron a los participantes que la prueba de presupuesto de esta semana de encantamientos se llevaría a cabo de manera diaria.

Qué salió en el sobre de la primera prueba de presupuesto en la semana de encantamientos.
Qué salió en el sobre de la primera prueba de presupuesto en la semana de encantamientos. (Foto Canal RCN).

Esto debido a que Melissa Gate, bajo el rol de hechicera, deberá repartir pócimas a los participantes que los obligará a actuar de cierta manera. De salir de su rol, El Jefe descontará puntos necesarios para poder conseguir los alimentos del día.

“Famosos, bienvenidos, porque a partir de este momento empieza la semana del encantamiento y a partir de este momento empieza la prueba de presupuesto. Esta vez la prueba es diferente, Melissa está aquí para encantarlos, poniéndoles retos para que sumen puntos para el presupuesto que esta semana será diario”, explicaron los presentadores.

Vale la pena destacar que cada una de las pociones que Melissa decida entregar a los participantes incluye vestuario y accesorios que deben utilizar sin excepción.

¿Cuál fue el resultado de la primera prueba de presupuesto de la semana del 23 de febrero al 1 de marzo?

Luego de que transcurrieran 24 horas desde que Melissa Gate asignó sus pócimas a los participantes se dio a conocer el resultado final de la primera jornada de esta prueba de presupuesto en donde varios participantes llevaron a cabo los efectos de cada encantamiento.

Durante la gala Marcelo Cezán y Carla Giraldo mencionaron que la prueba no se llevó con éxito en su totalidad debido a que varios famosos no reaccionaron a los encantos cuando estos se activaron durante la dinámica, por lo que únicamente obtuvieron 60 puntos.

¿Qué participantes fueron a la alacena y qué obtuvieron en el sobre?

Vale la pena destacar que antes de que se dieran a conocer cuántos puntos consiguieron durante la primera prueba de presupuesto diaria, los participantes de La casa de los famosos Colombia tuvieron que ponerse de acuerdo para elegir quiénes irían a la alacena, siendo estos Manuela Gómez y Juanda Caribe.

Al ingresar a la alacena, ambos participantes pudieron elegir entre varias opciones del lugar, llevándose así una porción de proteína, frutas y verduras y unos antojitos surtidos. Así mismo, Carla Giraldo y Marcelo Cezán les indicaron que solo uno de los dos podía tomar uno de los sobre rojos.

Sin pensarlo dos veces, Manuela Gómez decidió ser ella quien tomaba el sobre, pero la suerte definitivamente no estuvo a su favor, ya que terminó con cinco puntos que serán sumados durante la gala de nominación el próximo miércoles 25 de febrero.

Así quedó la primera prueba de presupuesto luego de los encantamientos de Melissa
Así quedó la primera prueba de presupuesto luego de los encantamientos de Melissa. (Foto Canal RCN).
