Mamá de Yina Calderón se mostró afectada por boda de Jhonny Rivera: “yo lo quería para mí”

Con los ojos llorosos, madre de Yina Calderón, se mostró afectada por la boda de Jhonny Rivera y Jenny López. Les envió mensaje.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La inesperada reacción de mamá de Yina Calderón a boda de Jhonny Rivera
La inesperada reacción de mamá de Yina Calderón a boda de Jhonny Rivera. (Foto Canal RCN).

Merly Ome, madre de Yina Calderón, reapareció por medio de sus redes sociales completamente afectada por la boda entre Jhonny Rivera y Jenny López. La mujer, quien tenía sus ojos llorosos, expresó que el reconocido artista era su amor platónico y aprovechó para enviarles un mensaje.

¿Cómo reaccionó Merly Ome, madre de Yina Calderón, a la boda de Jhonny Rivera y Jenny López?

Desde hace varios años Merly Ome ha expresado abiertamente su admiración y amor por el reconocido cantante de música popular Jhonny Rivera, quien confirmó su relación sentimental con su corista Jenny López en 2023. Desde entonces, la madre de Yina Calderón se ha mostrado afectada por esta relación.

Jhonny Rivera documento en sus redes cómo fue su boda con Jenny López
Jhonny Rivera documento en sus redes cómo fue su boda con Jenny López. (Foto: Canal RCN)

Y es que el pasado domingo 22 de febrero, Rivera y López llevaron a cabo su unión ante la iglesia en donde se dieron el “sí, acepto” para toda la vida, y aunque para muchos este momento fue motivo de celebración, para Merly Ome fue todo lo contrario.

Durante la tarde de este lunes 23 de febrero, la madre de Yina reapareció por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, para expresar su tristeza frente a la boda del cantante.

Merly expresó que se sentía triste debido a que Rivera había sido su amor platónico de toda la vida, pues admiraba su forma de ser y sobre todo su humildad.

"Triste, se me casó don Jhonny, ¿ustedes saben que era mi amor platónico? Yo siempre quise a don Jhonny, me parece un gran señor. Sobre todo su modo de ser, su humildad… Pero sí era mi amor platónico, yo lo quería para mí", aseguró con los ojos llorosos.

¿Cuál fue el mensaje que Merly Ome le envió a Jhonny Rivera y Jenny López?

Así mismo, la mujer aprovechó el momento para enviar un mensaje a la feliz pareja en la que destacó que les deseaba mucha felicidad en esta nueva etapa de sus vidas, especialmente porque quizá más adelante vendrían algunas complicaciones que debían superar como pareja.

“Lo único que yo les puedo desear es que sean felices… Vendrán muchas complicaciones, no sé, pero pues lo importante es que ellos son felices...”

Así fue el beso de recién casados de Jhonny Rivera y Jenny López
Jhonny Rivera y Jenny López ya son esposos (Foto: Canal RCN - Freepik)
