Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jessi Uribe mostró a su hija para explicar por qué no la exponía en redes sociales

Jessi Uribe confesó que ha estado a punto de mostrar el rostro de su hija, pero hay algo que lo frena: reveló qué es.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jessi Uribe reveló por qué aún no muestra el rostro de su hija
Jessi Uribe reveló por qué aún no muestra el rostro de su hija. (Foto Canal RCN | Freepik).

El reconocido artista de música popular Jessi Uribe divirtió a sus cientos de seguidores al reaparecer en redes sociales junto a su hija para exponer que en más de una ocasión ha tenido el impulso de mostrar el rostro de la menor ante la cámara, pero hay algo que lo frena.

Artículos relacionados

¿Por qué Jessi Uribe no muestra el rostro de su hija, Emilia?

Desde antes de que Emilia llegara a este mundo, Jessi Uribe y Paola Jara tomaron la decisión de no tomar a la ligera la presentación de su bebé ante las redes sociales, pues aunque manifestaron que no ocultarían su identidad para siempre, sí la revelarían cuando se sintieran listos.

Paola Jara y Jessi Uribe están casados y ya le dieron la bienvenida a su primer hijo.
Paola Jara y Jessi Uribe han preferido no mostrar el rostro de su hija. Fotos: AFP - Jason Koerner / RCN

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jessi Uribe volvió a hacer mención a esta decisión que durante los últimos tres meses ha tenido en gran expectativa a sus fans.

Artículos relacionados

Según comentó el cantante, en tono de broma, desde hace un tiempo ha sentido el impulso de presentar a su hija de manera oficial, pero que al escuchar las ‘sabias’ palabras de Bruce Lee se le pasa.

"Les quiero mostrar la niña, pero siempre recuerdo lo que dijo Bruce Lee y se me pasa"

El comentario desató risas entre sus seguidores, quienes ya están acostumbrados al humor del artista que muchos califican de ‘flojo’, pero que termina siempre entreteniéndolos. Sin embargo, continúa la gran incógnita de cuándo verá el mundo el rostro de la pequeña Emilia.

Artículos relacionados

¿Cuántos meses tiene Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

Vale la pena recordar que justo este miércoles 18 de febrero Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara, se encuentra cumpliendo su tercer mes de vida, y justo para esta fecha la cantante logró regresar a casa, en medio de una pausa en su apretada agenda laboral, para compartir esta fecha especial junto a Jessi y la bebé.

Jessi Uribe le dio la bienvenida a su hija Emilia a finales del 2025.
Jessi Uribe generó mucha ternura en redes con el nuevo video que compartió de Emilia. Foto: RCN
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Paola Jara emocionó al mostrar su esperado reencuentro con su hija Emilia Paola Jara

Paola Jara compartió su emotivo reencuentro con su hija Emilia tras días alejadas

Paola Jara pasó varios días lejos de su pequeña hija Emilia y registró en redes sociales cómo fue su emotivo reencuentro.

Isabella Ladera no se quedó callada y respondió duro a comentario sobre su embarazo Influencers

Isabella Ladera explotó contra internauta que hizo cruel comentario sobre su segundo embarazo

Isabella Ladera respondió con contundencia a un internauta que lanzó un comentario sobre su segundo embarazo.

La Segura revela su deseo de un segundo hijo La Segura

La Segura sorprende al hablar de otro bebé y revela por qué quiere agrandar pronto la familia

La Segura abre su corazón y lanza inesperada confesión sobre tener otro hijo tras vivir su maternidad con Lucca.

Lo más superlike

Leymar Brown, mejor amigo de Maiker, salió en su defensa ante quienes lo llaman “mueble” La casa de los famosos

Leymar Brown reaccionó y defendió a Maiker frente a críticas que lo tildan de “mueble”

Leymar Brown defendió a Maiker y respondió a las críticas tras ser llamado “mueble” por usuarios en redes.

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida Talento internacional

¡Adiós a un actor! La televisión se viste de luto tras confirmarse lamentable pérdida

Alejandro Fernández compartió imágenes editadas por su padre en una fecha especial. Vicente Fernández

Alejandro Fernández reveló cuál era la afición secreta de Vicente Fernández

Luis Alfonso causa sensación en redes al captar fantasma en Armero Talento nacional

Luis Alfonso capta un fantasma en Armero y el video se vuelve viral en redes sociales

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología Salud

¿Lloras más desde que cumpliste 60? Esta sería la razón según la psicología