Jessi Uribe mostró a su hija para explicar por qué no la exponía en redes sociales

El reconocido artista de música popular Jessi Uribe divirtió a sus cientos de seguidores al reaparecer en redes sociales junto a su hija para exponer que en más de una ocasión ha tenido el impulso de mostrar el rostro de la menor ante la cámara, pero hay algo que lo frena.

¿Por qué Jessi Uribe no muestra el rostro de su hija, Emilia?

Desde antes de que Emilia llegara a este mundo, Jessi Uribe y Paola Jara tomaron la decisión de no tomar a la ligera la presentación de su bebé ante las redes sociales, pues aunque manifestaron que no ocultarían su identidad para siempre, sí la revelarían cuando se sintieran listos.

Paola Jara y Jessi Uribe han preferido no mostrar el rostro de su hija. Fotos: AFP - Jason Koerner / RCN

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Jessi Uribe volvió a hacer mención a esta decisión que durante los últimos tres meses ha tenido en gran expectativa a sus fans.

Según comentó el cantante, en tono de broma, desde hace un tiempo ha sentido el impulso de presentar a su hija de manera oficial, pero que al escuchar las ‘sabias’ palabras de Bruce Lee se le pasa.

"Les quiero mostrar la niña, pero siempre recuerdo lo que dijo Bruce Lee y se me pasa"

El comentario desató risas entre sus seguidores, quienes ya están acostumbrados al humor del artista que muchos califican de ‘flojo’, pero que termina siempre entreteniéndolos. Sin embargo, continúa la gran incógnita de cuándo verá el mundo el rostro de la pequeña Emilia.

¿Cuántos meses tiene Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

Vale la pena recordar que justo este miércoles 18 de febrero Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara, se encuentra cumpliendo su tercer mes de vida, y justo para esta fecha la cantante logró regresar a casa, en medio de una pausa en su apretada agenda laboral, para compartir esta fecha especial junto a Jessi y la bebé.