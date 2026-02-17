Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W fue diagnosticada con inesperado síndrome tras practicar mal un ejercicio

Luisa Fernanda W aprovechó su diagnóstico médico para hacer un llamado a las personas que se ejercitan constantemente.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La reconocida influenciadora colombiana Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al revelar en la tarde de este martes 17 de febrero que fue diagnosticada con un inesperado síndrome tras realizar incorrectamente un ejercicio físico.

¿Cuál fue el síndrome con el que Luisa Fernanda W fue diagnosticada?

Con un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Luisa Fernanda W reveló mientras sostenía sobre su hombro derecho una bolsa, al parecer, con hielo, que la razón por la que no estaba subiendo contenido a redes se debía que no estaba bien de salud.

Pues según explicó, tras sentir un constante dolor en la zona derecha de su hombro tuvo que acudir a médico en casa para que la revisara, encontrándose con un panorama poco esperado, pues el diagnostico arrojó que estaba padeciendo el síndrome del manguito rotatorio.

"Empecé con un dolorcito por acá (hombro derecho) que no entendía, entonces me tocó llamar a médico en casa y me di cuenta de que por un mal ejercicio me dio el síndrome del manguito rotatorio”, comentó.

Vale la pena destacar que este síndrome se produce debido a un traumatismo en la zona afectada causando inflamación o desgarros en los tendones, además de debilidad y limitación de movimiento.

¿Cuál fue el mensaje que Luisa Fernanda W envió a las personas que se ejercitan?

Tras la atención médica recibida y con el tratamiento adecuado para una correcta recuperación sin complicaciones, Luisa Fernanda W reveló que ya estaba retomando la creación de contenido para sus redes sociales por lo que en los próximos días su fans podrían obtener nuevos videos sobre maquillajes y demás aspectos de su vida.

Así mismo, aprovechó para enviar un mensaje a las personas que día a día se ejercitan para evitar caer en una lesión que se puede evitar con el correcto desempeño.

“Entonces, siempre cuidar muy bien la forma en la que hacemos los ejercicios, un mal ejercicio, miren”, comentó Luisa.

