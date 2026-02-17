Karina García respondió a quienes dicen que no dudará con Kris R

La influenciadora Karina García respondió a quienes no paran de criticar su relación con el artista Kris R.

¿Karina García defendió su relación con Kris R?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en la que se mostró arreglándose y aprovechó para despejar algunas inquietudes a sus fanáticos sobre su noviazgo con el artista Kris R, la cual ha sido tan comentada entre sus fanáticos.

Recientemente, la paisa recibió varias críticas de algunos seguidores que aseguran que su relación no va a durar mucho tiempo, por lo que, ella decidió responder a quienes señalan que no durarán.

"Normal, estoy viva, estoy joven, estoy hermosa, soy exitosa. El día de mañana si algo no funciona pico y chao, el siguiente y eso mismo tienen que hacer ustedes. Si ustedes están estables con alguien disfrútenlo, si la sociedad los señala no importa", destacó.

Asimismo, reiteró que, aunque muchos los critiquen también por su diferencia de edad, pues ella le lleva más de 10 años, no deberían hacerlo pues ella se siente joven y no ve la edad como obstáculo.

¿Cómo reaccionaron los internautas tras la defensa de Karina García a su relación con Kris R?

Luego de sus palabras, varios internautas reaccionaron, algunos a su favor y detallando que esperan que su relación sea muy duradera, mientras que otros no tardaron en seguir criticando dicho romance.

Por ahora, los fanáticos de la famosa pareja siguen a la expectativa de lo que pueda pasar entre ellos, quienes no paran de derrochar romanticismo en redes sociales.

Su más reciente aparición fue en San Valentín, donde tuvieron una lujosa cena y Kris R la sorprendió con costosos regalos, entre ellos un enorme ramo de rosas, unas zapatillas y un anillo que representa el inicio de su amor.

Ambos siguen disfrutando de su relación y trabajando en sus respectivos proyectos, con los que esperan seguir cautivando a todos.

Recuerda que puedes ver a Karina García todas las noches a las 7 p.m. como panelista en 'Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia' por el canal de YouTube y la aplicación del Canal RCN.