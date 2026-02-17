El influenciador Nicolás Arrieta intentó arreglar las cosas entre Beba y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué pasó entre Beba y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Las participantes han protagonizado varias diferencias en La casa de los famosos Colombia por las que han tenido diversas discusiones en repetidas ocasiones.

Durante la gala de este domingo 15 de febrero, Alexa Torrex le señaló a Beba que ya no quería seguir enfrentándose con ella, por lo que, no se volverá a ir en su contra.

Beba se sorprendió con la declaración de Alexa Torrex y señaló que espera que cumpla su palabra.

¿Nicolás logró arreglar la relación entre Beba y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Si bien las dos quedaron en hacer tregua, sus diferencias cada vez son más evidentes, por lo que, no han podido "soltarse" del todo.

Recientemente, Alexa Torrex estaba en el beauty junto a varios de sus compañeros, entre ellos, el influenciador Nicolás Arrieta, quien intentó que se arreglaran, por lo que, le aconsejó que se hablara con ella.

Además, con humor le resaltó que Beba es la nueva líder y el hecho de que esté bien con ella le puede funcionar.

"Tómate un café con Beba, yo sería feliz", le dijo Nicolás.

Alexa le destacó que ella no sería capaz de hacer eso y Nicolás la sorprendió al comentarle que también le está empezando a caer bien la influenciadora Karola, en quien Alexa ya no confía pese a que al principio le estaba comenzando a tener afecto y a acercar en su equipo.

Se cuestionó por asegurar que su corazón le falla constantemente y siempre es buena persona con quienes no lo merecen.

"Beba es chévere en serio, a veces es como mala gente conmigo, me trata mal, me insult*, pero a mí me gusta eso", dio Nicolás con humor.

Por ahora, los famosos siguen disfrutando de esta experiencia y dando lo mejor de ellos, en especial en la prueba de presupuesto para poder obtener el mercado de esta semana.