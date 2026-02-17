En los últimos días, miles de internautas han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras los acontecimientos que las celebridades han demostrado dentro de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, uno de los famosos que más ha acaparado la atención mediática ha sido el creador de contenido digital Campanita, quien ha cautivado con su buen sentido del humor, estrategias y arrolladora personalidad.

Así también, el pasado 16 de febrero, Campanita se quebró en llanto tras la especial visita de su madre llamada: Marlen, quien cautivó al bailarín con sus emotivas palabras, enviándole todo su apoyo.

¿Qué dijo Koral Costa tras el ‘congelado’ que recibió Campanita?

Desde luego, uno de los momentos más emotivos por parte de las celebridades durante la sección de ‘congelados’ en La casa de los famosos Colombia 3, ha sido la visita de doña Marlen, la madre de Campanita.

Por esta razón, varios seguidores y creadores de contenido han compartido su emotiva reacción tras la visita que le hizo Marlen a Campanita. Así que, una de las reacciones más emotivas que ha recibido Campanita, fue la de la influenciadora Koral Costa.

Desde luego, Koral Costa le ha enviado todo su apoyo a Campanita por su gran participación en La casa de los famosos Colombia, pues compartió su reacción hace pocas horas en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 535 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

Esto dijo Koral Costa tras apoyar a Campanita. | Foto: Canal RCN

“Amigo, apoyándote. Amigo, adelante. He estado hablando con doña Marien y está feliz”, agregó Koral en la descripción de la publicación.

Por su parte, Koral Costa, más conocida como Koral Diva, ha demostrado el incondicional apoyo que le tiene a Campanita, en especial, por cautivar con su gran participación en la casa más famosa del país.

¿Cómo ha sido la participación de Campanita en La casa de los famosos Colombia?

Desde luego, Campanita se ha convertido en uno de los famosos que más ha acaparado la atención mediática por parte de los internautas, en especial por demostrar su nobleza a lo largo de la competencia.

Así ha cautivado Campanita en La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Así también, el creador de contenido e influenciador ha demostrado con orgullo ser uno de los participantes de La casa de los famosos Colombia, en especial, por el incondicional apoyo que ha recibido por parte del público desde que inició el programa.