Beba reveló que le cae bien Karola en La casa de los famosos Colombia 2026

En los últimos días en La casa de los famosos Colombia 2026, los participantes han vivido días bastante difíciles, pues ha habido incomodidades en el ambiente por las diferencias entre ellos mismos y eso ha hecho que el aumente la diferencias.

Precisamente, unos pocos han sido los protagonistas de las últimas polémicas y ese ha sido el caso de Beba, Karola, Alexa Torres y Juanda Caribe, sin embargo, las aguas se han calmado, debido a que tato choque ha afectado el ánimo de los famosos.

Es importante mencionar que, el ambiente llegó a estar muy hostil tras la llegada de Karola Alcendra a la competencia, pero, en los últimos días esas incomodidades han bajado para algunos.

¿Qué ha pasado en La casa de los famosos Colombia con la llegada de Karola?

Karola llegó a La casa de los famosos Colombia 2026 en medio de un congelado y desde ahí le declaró su diferencia a Valentino Lázaro y a Mariana Zapata, debido a que con ellos tuvo problemas fuera de la competencia.

Beba rompió el hielo y reveló lo que siente por Karola. (Foto: Canal RCN)

Sin duda, su estadía en el programa ha generado momentos en el que ha cruzado palabras con ellos y hasta cazó diferencia con Beba, hasta el punto de que la deportista rompió en llanto cuando se sintió atacada por ella y tres compañeras más.

¿Beba y Karola ya son amigas en La casa de los famosos Colombia 2026?

En la madrugada del domingo, en La casa de los famosos Colombia 2026, los participantes bajaron un poco la guardia y pasaron un rato amigable, pues Karola conversó con Valentino y hasta hizo reír a Manuela Zapata y a Beba.

Si duda, esto generó muchos comentarios en redes, ya que algunos vieron con buenos ojos este grupito, pero otros criticaron a la cartagenera por mostrar cercanía con las que se supone, eran sus rivales.

Con el paso de los días, Karola ha mostrado su personalidad y esto no le ha disgustado a Beba, quien se paró en frente de una cámara a decir que su nueva compañera le cae bien, pese a los comentarios algo pasados que hizo sobre ella.

Beba habló de Karola y sorprendió con su opinión en la casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

¿Karola y Alexa ya no se la llevan bien en La casa de los famosos Colombia 2026?

En el caso de Alexa Torres, quien está en la misma habitación que Karola, aunque al inicio parecía que sería un cuarto unido, las dos famosas protagonizaron un cruce de palabras, luego de que la cartagenera notara que su compañera y Alejandro Estrada estuvieran hablando de ella.

Por eso mismo, Karola no se quedó callada y les reclamó por no decirle a ella las cosas en su cara.