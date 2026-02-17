Karola enfrentó a Alexa Torres por hablar de ella en La casa de los famosos Colombia 2026

En los últimos días en La casa de los famosos Colombia 2026, se han vivido varios momentos muy incómodos en la convivencia, pues varios acontecimientos han sacudido a los participantes, quienes han tenido días difíciles.

Por un lado, la llegada de Karola Alcendra causó furor en la competencia, ya que ella llegó a desempolvar problemas del pasado y por eso, tuvo su encontronazo con Valentino Lázaro, quien tampoco se le quedó callado.

Un día después de su llegada, también tuvo un inconveniente con Mariana Zapata y hasta sus demás compañeros tuvieron que intervenir.

¿Cómo inició la discusión entre Karola y Alexa Torres en La casa de los famosos Colombia 2026?

Antes de la gala del lunes 16 de febrero, Alexa Torres y Alejandro Estrada tuvieron una conversación en La casa de los famosos Colombia 2026, donde cada uno dio su opinión de Karola Alcendra.

Alexa y Alejandro deswconfían de Karola en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Juntos coincidieron en que no confían en su nueva compañera y el actor mencionó que ella se gana a las personas con mucha facilidad, pues es lo que ha notado en los días de su estadía en la competencia.

Por eso mismo, Alexa dijo que ya estaba notando cómo es verdaderamente Karola y en ese momento, ella ingresa al cuarto Tormenta y los dos se quedan callados.

¿Qué le dijo Karola a Alexa Torres en su discusión en La casa de los famosos Colombia 2026?

Inmediatamente, Karola notó que sus dos compañeros estaban hablando de ella y por eso, dijo que le encantaba que hablaran a su espalda y se quedaran callados cuando ella llegaba.

Karola encaró a Alexa en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Alexa le contestó mientras Alejandro se quedó callado y ahí inició su discusión, pues la cartagenera le dijo que ella no se le quedará callada como las demás personas y si tenía que decir algo, que lo hiciera de frente.

Karola expresó que le gusta que le tengan respeto, por lo que sus compañeros no fueron capaces de decirle de frente lo que estaban hablando de ella.

Pero Alexa refutó y dijo que no le tenía miedo por no decirle nada de frente y que hablará cuando ella quiera, pero su compañera se le acercó y la retó para que demostrara que es capaz de opinar de frente.

La discusión no terminó mal, pero el cuarto Tormenta puede verse afectado tras la desconfianza que le tienen a Karola y luego de las discusiones que se pueden presentar por lo mismo.