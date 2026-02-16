Sheila Gandara, esposa del comediante Juanda Caribe, se pronunció luego de la polémica que está protagonizando en La casa de los famosos Colombia tras la visita del esposo de Alexa Torrex en la que arremetió en su contra.

Artículos relacionados Ryan Castro Ryan Castro habría respondido a Lina Tejeiro luego de que la actriz confesara que el cantante es su crush

¿Qué pasó entre Juanda Caribe y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de este domingo 15 de febrero, el esposo de Alexa Torrex ingresó a La casa de los famosos Colombia a un 'Congelado' donde se fue contra Juanda Caribe pidiéndole que aprendiera a respetar a las mujeres luego de supuestos comentarios desafortunados sobre la cucuteña.

Dicha situación desató enfrentamientos entre Juanda Caribe y Alexa Torrex que le pidió aclarara la situación y le señaló que todo fue una mala interpretación de su parte.

Este suceso ha generado diversas opiniones entre los seguidores del reality, donde algunos apoyan a Juanda Caribe, mientras que otros defienden a Alexa Torrex.

Artículos relacionados Lady Tabares Lady Tabares confirmó el fallecimiento de reconocido actor de 'La vendedora de rosas'

¿Qué dijo la esposa de Juanda Caribe tras su polémica con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, la mujer aprovechó para pronunciarse al respecto y defender al comediante tras los fuertes señalamientos que esta recibiendo.

Con fotografías de ambos y junto a su hija Victoria, la mujer reaccionó y le dedicó amorosas palabras.

"Te admiro por tu capacidad de seguir adelante, de no rendirte, de aprender y crecer incluso en los momentos más retadores. Eso es lo que te hace grande. Eres un soñador que no se conforma, nuestra hija y yo somos tu casa, tu raíz, tu impulso, aquí siempre vas a encontrar paz, apoyo y amor incondicional", escribió.

Artículos relacionados La casa de los famosos Sandra Muñoz sorprendió con drástico cambio de look, así luce ahora

Agregó que es un ser humanos que siente, se equivoca, evoluciona y eso no le resta valor, pues por el contrario lo hace real.

Asimismo, indicó que la vida a veces sacude, pero también fortalece y resaltó lo mucho que ella cree en él y en su capacidad para levantarse ante la adversidad.