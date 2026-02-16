Luisa Fernanda W habló de su vulnerabilidad tras críticas en redes: "Aprendí a llorar sola"

Tras hablar de sus 'red flags', Luisa Fernanda W decidió romper el silencio y revelar cómo afronta algunos momentos de vulnerabilidad en su vida. Su reflexión fue ampliamte compartida en redes.

¿Cuáles son las red flags de Luisa Fernanda W?

A través de sus historias de Instagram, Luisa Fernanda W sorprendió al revelar que realizó un ejercicio con inteligencia artificial para identificar cuáles serían sus “red flags”, término que se utiliza para describir señales de alerta en la conducta de una persona.

Luisa Fernanda W habla de sus red flags / (Foto del Canal RCN)

Mediante el chat, la creadora de contenido le preguntó a la tecnología: “Según todo lo que hemos hablado y lo que conoces de mí, ¿cuáles serían mis red flags?”.

Como respuesta, la herramienta le entregó una lista de seis características:

Hiper ejecución constante.

Estándares muy altos.

Necesidad de coherencia pública.

Espíritu competitivo.

Control emocional elegante.

Independencia extrema.

Según mostró, el chat aclaró que no se trataba de defectos, sino de cualidades que pueden ser poderosas, pero que, si se desequilibran, podrían jugar en su contra.

¿Qué dijo Luisa Fernanda W sobre su vulnerabilidad?

Tras compartir el ejercicio, Luisa Fernanda W reflexionó sobre la percepción que algunas personas tienen de ella. Señaló que muchos creen que no es vulnerable y afirmó que, en parte, puede ser cierto, ya que no suele procesar sus emociones en público. Sin embargo, aclaró que eso no significa que no sienta.

“Siento muchísimo, solo que aprendí a orar sola, a llorar sola, a pensar sola”, expresó.

Luisa Fernanda W habló sobre su vulnerabilidad / (Foto del Canal RCN)

También agregó que su silencio no es frialdad, sino una forma de cuidarse. Indicó que no todo lo que no se muestra deja de existir y que hay procesos que se viven en privado y se transforman en silencio.

¿Por qué Luisa Fernanda W compartió sus red flags?

La creadora de contenido explicó que decidió publicar los resultados porque no cree en la perfección, sino en la conciencia. Se definió como una persona exigente, intensa y estratégica, y reconoció que cuando esas características se desequilibran, pueden percibirse de otra manera.

Asimismo, afirmó que madurar implica entender que la luz y la oscuridad conviven en una misma persona. Según dijo, prefiere reconocer sus propias características antes que fingir que no existen.