Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón se reencontró con la hermana de Yeison Jiménez tras la muerte del artista

Juliana Calderón grabó cómo fue su reencuentro con Lina, la hermana de Yeison Jiménez, tras la muerte del artista y de su novio.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Juliana Calderón mostró su reencuentro con la hermana de Yeison Jiménez
El emotivo reencuentro entre Juliana Calderón y la hermana de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Desde el sábado 10 de enero, la familia, amigos y seguidores de Yeison Jiménez conservan el luto tras el fallecimiento del artista, quien día a día es recordado por sus seres amados, que no han podido procesar la noticia de su partida.

Artículos relacionados

En su caso, Lina Jiménez, ha revelado en sus redes sociales que, ha creído que su hermano está de gira y por eso no está en casa.

En el accidente aéreo en el que falleció el artista, también iba Juan Manuel Rodríguez, su primo y novio de Juliana Calderón.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el reencuentro de Juliana Calderón y la hermana de Yeison Jiménez tras la muerte del artista?

A través de sus redes sociales, Juliana Calderón compartió un conmovedor video en el que muestra cómo ha vivido sus días de luto y en él se alcanza a ver a Lina Jiménez, mientras están en una clase de baile y van a una terapia en agua aparentemente fría.

El emotivo reencuentro entre Juliana Calderón y la hermana de Yeison Jiménez.
Juliana Calderón compartió su reencuentro con la hermana de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

En el clip, Juliana narra que hay días difíciles, pero en los que ha aprendido a tratarse con amor porque es importante pasar por diferentes etapas tras un duelo, de hecho, que hay días bonitos, pero que cuando vuelven los oscuros, hace parte de un proceso que no es lineal.

Básicamente, lo que quiso expresar Calderón es que tuvo un día para ella misma en el que se movió para soltar lo que tanto le pesa, e incluso, en su plan hizo parte a la hermana de Yeison Jiménez.

Artículos relacionados

¿Qué dijo la hermana de Yeison Jiménez tras su reencuentro con Juliana Calderón?

En el video que editó y compartió Juliana Calderón, se alcanza a ver a Lina Jiménez, quien estuvo con ella en este día que quiso compartir la empresaria y, de hecho, lo compartió en sus historias de Instagram.

Juliana Calderón compartió su reencuentro con la hermana de Yeison Jiménez
Juliana Calderón mostró su reencuentro con la hermana de Yeison Jiménez. (Foto: freepik)

En la publicación, la hermana de Yeison Jiménez le agradeció a Juliana, revelando que “fue un gran día” y sin duda, recibieron cientos de comentarios en apoyo, entendiendo que ese día hizo parte de una rutina tras el duelo que dejó el fallecimiento de sus seres amados.

Precisamente, fue Lina quien le comunicó a Juliana que Juan Manuel había fallecido junto a Yeison Jiménez y lo hizo a través de una llamada, la cual, hizo que Calderón viajara hasta el lugar del accidente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así luce hoy la tumba de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón Influencers

Así luce la tumba de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón, a cuatro meses de su muerte

Baby Demoni fue hallada en estado crítico al interior de su casa tras una discusión con su pareja sentimental, Samor One.

La Segura rompe el silencio y revela cómo sigue su bebé La Segura

La Segura revela nuevos detalles sobre la salud de su bebé tras delicado episodio

La Segura compartió una nueva actualización de cómo avanza la salud de su bebé tras ser dado de alta del hospital.

El divertido video que hizo a los fans pensar que Norma Nivia y Mateo Varela se casaron Norma Nivia

¿Norma Nivia y Mateo Varela se casaron? Este fue el divertido video que emocionó a los fans

Mateo Varela aprovechó la oportunidad para presentar a Norma Nivia como su esposa, y la reacción de la actriz se volvió viral.

Lo más superlike

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo del 2026: ¿cuáles? Tecnología

Estos son los celulares que se quedarán sin WhatsApp en marzo del 2026: ¿cuáles?

Tras el avance tecnológico de varios dispositivos, habrá varios algunos que se quedarán sin WhatsApp a partir de marzo.

Expareja de Ángela Valdivieso, la mujer relacionada con Blessd, se pronunció por los chats Blessd

Habla la expareja de Ángela Valdivieso luego de la polémica por los chats con Blessd: ¡Esto dijo!

Alexa Torrex y Alejandro Estrada revelaron que no confían en Karola Alcendra: ¿qué dijeron? La casa de los famosos

Alexa Torrex y Alejandro Estrada revelaron que no confían en Karola Alcendra: ¿qué dijeron?

Comer despacio, consumir fibra y controlar el estrés también favorecen una buena digestión. Salud

¿Tomar agua en la comida afecta la digestión? Esto dicen expertos

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Falleció reconocida actriz quien fue una de las pioneras del doblaje