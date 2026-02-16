Juliana Calderón se reencontró con la hermana de Yeison Jiménez tras la muerte del artista
Juliana Calderón grabó cómo fue su reencuentro con Lina, la hermana de Yeison Jiménez, tras la muerte del artista y de su novio.
Desde el sábado 10 de enero, la familia, amigos y seguidores de Yeison Jiménez conservan el luto tras el fallecimiento del artista, quien día a día es recordado por sus seres amados, que no han podido procesar la noticia de su partida.
En su caso, Lina Jiménez, ha revelado en sus redes sociales que, ha creído que su hermano está de gira y por eso no está en casa.
En el accidente aéreo en el que falleció el artista, también iba Juan Manuel Rodríguez, su primo y novio de Juliana Calderón.
¿Cómo fue el reencuentro de Juliana Calderón y la hermana de Yeison Jiménez tras la muerte del artista?
A través de sus redes sociales, Juliana Calderón compartió un conmovedor video en el que muestra cómo ha vivido sus días de luto y en él se alcanza a ver a Lina Jiménez, mientras están en una clase de baile y van a una terapia en agua aparentemente fría.
En el clip, Juliana narra que hay días difíciles, pero en los que ha aprendido a tratarse con amor porque es importante pasar por diferentes etapas tras un duelo, de hecho, que hay días bonitos, pero que cuando vuelven los oscuros, hace parte de un proceso que no es lineal.
Básicamente, lo que quiso expresar Calderón es que tuvo un día para ella misma en el que se movió para soltar lo que tanto le pesa, e incluso, en su plan hizo parte a la hermana de Yeison Jiménez.
¿Qué dijo la hermana de Yeison Jiménez tras su reencuentro con Juliana Calderón?
En el video que editó y compartió Juliana Calderón, se alcanza a ver a Lina Jiménez, quien estuvo con ella en este día que quiso compartir la empresaria y, de hecho, lo compartió en sus historias de Instagram.
En la publicación, la hermana de Yeison Jiménez le agradeció a Juliana, revelando que “fue un gran día” y sin duda, recibieron cientos de comentarios en apoyo, entendiendo que ese día hizo parte de una rutina tras el duelo que dejó el fallecimiento de sus seres amados.
Precisamente, fue Lina quien le comunicó a Juliana que Juan Manuel había fallecido junto a Yeison Jiménez y lo hizo a través de una llamada, la cual, hizo que Calderón viajara hasta el lugar del accidente.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike