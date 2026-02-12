Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones

Experto alerta sobre las graves consecuencias de aplicarse extensiones sin llevar a cabo el mantenimiento adecuado.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista
No retocar tus extensiones a tiempo puede traer graves consecuencias, dice especialista. (Foto Canal RCN | Freepik).

Víctor Ocampo, reconocido estilista colombiano, advirtió sobre las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones. Esto, luego de que en redes sociales se hiciera viral un corto audiovisual en el que Manuela Gómez alertaba sobre la caída de las extensiones de Yuli Ruiz dentro de La casa de los famosos Colombia, debido a que no tenía acceso a este servicio.

Artículos relacionados

¿Yuli Ruiz se está quedando sin extensiones dentro de La casa de los famosos Colombia?

Por medio de una dinámica de preguntas y respuestas realizada por medio de su cuenta oficia de Instagram, Víctor Ocampo, mejor conocido como El rey de las extensiones, fue consultado sobre las consecuencias de no hacerle mantenimiento a las extensiones de cabello.

¿Extensiones descuidadas? Experto revela los riesgos que pocos conocen
¿Extensiones descuidadas? Experto revela los riesgos que pocos conocen. (Foto Canal RCN).

La pregunta coincidió con el episodio que ocurrió dentro de La casa de los famosos Colombia en donde Manuela Gómez manifiesta que Yuli Ruiz se estaba “desbaratando” al no contar con este servicio dentro del afamado reality.

Artículos relacionados

"Hay que intentar volver a pegarle las extensiones, porque si ella dura dos meses se va a quedar sin extensiones. Se está desbaratando una integrante, que nos manden todo lo necesario para pegarle el pelo a Yuli", mencionó Manuela ante las cámaras.

Lo que nadie te dice sobre no retocar a tiempo tus extensiones: alerta de experto
Lo que nadie te dice sobre no retocar a tiempo tus extensiones: alerta de experto. (Foto Canal RCN).

¿Cuáles sobre las consecuencias de no retocar las extensiones? Experto responde

Ante esto, Ocampo mencionó que el retoque de extensiones es necesario debido a que al no hacer un debido procedimiento dentro del tiempo establecido pueden empezar a formarse rastas que, en ocasiones, son difíciles de deshacer y en las situaciones más extremas se debe cortar el cabello.

Artículos relacionados

"Lo recomendable es cada mes y medio, pero cuando ustedes pasan tiempo sin hacerse el retoque las extensiones empiezan a formarse como rastas en la raíz. ¿Qué va a pasar después? Depende de la rasta; hay rastas que somos capaz de desenredarlas, otras que si toca cortar el cabello y el cabello sufre mucho. Entonces el tema de las extensiones es algo delicado, deben tener mucha responsabilidad”

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano

Las infecciones respiratorias aumentan, afectando incluso a figuras públicas como Aida Victoria y Taliana Vargas.

Kardashian explican hábitos que activan su micro-inmunidad y potencian la longevidad Salud y Belleza

Kardashian muestran cómo fortalecen su micro-inmunidad y evitan resfriados todo el año

Sale a la luz la ‘micro-inmunidad’, el secreto que usan las Kardashian para la longevidad, y no enfermarse jamás.

Protege tus conversaciones en WhatsApp con este sencillo truco Tecnología

WhatsApp: descubre cómo proteger tus chats y evitar que extraños espíen tus conversaciones

Protege la privacidad en WhatsApp revisando dispositivos vinculados evitando accesos desconocidos.

Lo más superlike

Cintia Cossio compartió imágenes comparativas que evidencian su transformación física en dos años. Cintia Cossio

Cintia Cossio muestra su cambio físico tras 2 años de entrenamiento

Cintia Cossio compartió fotos comparativas de su cuerpo y mostró con orgullo el resultado de dos años de entrenamiento.

Marilyn Patiño deja emotivo mensaje. La casa de los famosos

Marilyn Patiño dejó emotivo mensaje para despedirse de La casa de los famosos Colombia 3; ¿qué dijo?

Reina del Carnaval vive indignante momento tras beso no consentido durante desfile Viral

Reina del Carnaval vive indignante momento tras beso no consentido durante desfile | VIDEO

Shakira recibió curioso regalo de su hermana tras el primer año de su gira Shakira

Shakira recibió curioso regalo de su hermana tras el primer año de su gira, ¿de qué se trata?

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional Talento internacional

Reconocida actriz mexicana revela fuerte testimonio sobre su estado emocional