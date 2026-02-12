Experto revela las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones

Víctor Ocampo, reconocido estilista colombiano, advirtió sobre las graves consecuencias de no retocar a tiempo las extensiones. Esto, luego de que en redes sociales se hiciera viral un corto audiovisual en el que Manuela Gómez alertaba sobre la caída de las extensiones de Yuli Ruiz dentro de La casa de los famosos Colombia, debido a que no tenía acceso a este servicio.

¿Yuli Ruiz se está quedando sin extensiones dentro de La casa de los famosos Colombia?

Por medio de una dinámica de preguntas y respuestas realizada por medio de su cuenta oficia de Instagram, Víctor Ocampo, mejor conocido como El rey de las extensiones, fue consultado sobre las consecuencias de no hacerle mantenimiento a las extensiones de cabello.

¿Extensiones descuidadas? Experto revela los riesgos que pocos conocen. (Foto Canal RCN).

La pregunta coincidió con el episodio que ocurrió dentro de La casa de los famosos Colombia en donde Manuela Gómez manifiesta que Yuli Ruiz se estaba “desbaratando” al no contar con este servicio dentro del afamado reality.

"Hay que intentar volver a pegarle las extensiones, porque si ella dura dos meses se va a quedar sin extensiones. Se está desbaratando una integrante, que nos manden todo lo necesario para pegarle el pelo a Yuli", mencionó Manuela ante las cámaras.

Lo que nadie te dice sobre no retocar a tiempo tus extensiones: alerta de experto. (Foto Canal RCN).

¿Cuáles sobre las consecuencias de no retocar las extensiones? Experto responde

Ante esto, Ocampo mencionó que el retoque de extensiones es necesario debido a que al no hacer un debido procedimiento dentro del tiempo establecido pueden empezar a formarse rastas que, en ocasiones, son difíciles de deshacer y en las situaciones más extremas se debe cortar el cabello.

