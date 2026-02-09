Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Bad Bunny recibe inesperado agradecimiento de El Gran Combo tras revivir su clásico salsero

El Gran Combo agradece a Bad Bunny por reinterpretar un clásico y acercar la salsa a nuevas generaciones.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El Gran Combo agradeció a Bad Bunny
Así fue el mensaje de agradecimiento del Gran Combo para Bad Bunny tras el Super Bowl. (Foto: AFP)

Bad Bunny se apoderó de las tendencias tras su presentación en el medio tiempo del Super Bowl en el que dejó campeón a Los Seattle Seahawks tras derrotar a los New England Patriots.

¿Por qué El Gran Combo de Puerto Rico agradeció a Bad Bunny?

Sin duda, el memorable show en el que dejó varios momentos únicos y un gran mensaje de unión de América, y una mar de reacciones de famosos, pero esta vez el protagonismo también recayó en una leyenda de la salsa.

El Gran Combo de Puerto Rico expresó públicamente su agradecimiento al artista puertorriqueño por revivir uno de sus clásicos a través de una nueva versión que conectó con una generación diferente de oyentes.

Todo se relaciona con “NUEVAYoL” la canción que forma parte del proyecto musical de Bad Bunny y que toma como referencia “Un verano en Nueva York”, uno de los temas más emblemáticos de la agrupación salsera.

El Gran Combo agradeció a Bad Bunny
La reinterpretación llamó la atención por fusionar sonidos urbanos con elementos tradicionales de la salsa generando una nueva versión que se convirtió en uno de los éxitos del 'conejo malo' que siempre resuena en los conciertos del puertorriqueño.

¿Cómo nació la canción “NUEVAYoL” dentro del proyecto de Bad Bunny?

La elección del tema fue un honor para la legendaria agrupación especialmente el hecho de que nuevas generaciones se acerquen a la salsa gracias a este tipo de propuestas musicales.

El tema forma parte de un álbum en el que Bad Bunny ha explorado sus raíces culturales y musicales, mezclando ritmos urbanos con influencias tradicionales.

Según se ha contado, la creación de esta canción surgió a partir de ideas que el artista ya venía trabajando desde tiempo atrás combinando modernas con sonidos inspirados en la salsa de los años setenta.

El Gran Combo agradeció a Bad Bunny
Sin duda, el show de Bad Bunny dejó a todos hablando, no solo por sus canciones, que pusieron a disfrutar a más de uno, sino también por las coreografías, el performance en escena y los invitados especiales como Lady Gaga y Ricky Martin.

Además, varios famosos estuvieron en la “casita”, entre ellos Karol G, Jessica Alba, Cardi B, Young Miko y Pedro Pascal.

