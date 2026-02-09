Marilyn Oquendo enternece con inesperado momento junto al hijo de Luisa Fernanda W

Un video protagonizado por Marilyn Oquendo y Domenic, el hijo menor de Luisa Fernanda W, llamó la atención de los seguidores por el tierno momento que mostró la creadora de contenido en sus redes sociales.

¿Qué pasó en el video entre Marilyn Oquendo y Domenic, el hijo de Luisa Fernanda W?

En las imágenes se observa al niño, de tres años, jugando a maquillar a Marilyn Oquendo causando reacciones de ternura entre los fans de ambas creadoras de contenido.

En el video, Domenic sostiene en la mano un cepillo de pestañina y, con actitud concentrada y paciencia, comienza a maquillar a Marilyn Oquendo en los ojos.

Marilyn Oquendo causa sensación tras protagonizar un dulce momento con el hijo de Luisa Fernanda W. (Foto: Canal RCN)

La situación ocurre mientras Luisa Fernanda W permanece a su lado, quien se encuentra revisando su celular, y reacciona ocasionalmente a lo que ocurre con su amiga y el pequeño niño.

Según se aprecia en el video, Marilyn Oquendo comenta entre risas: “Mira, y me aplica la pestañina con el que es” a lo que Luisa Fernanda W responde: “Claro, él sabe”.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Marilyn Oquendo a su video junto al hijo de Luisa Fernanda W?

Luego Marilyn añade: “Y me quita los imperfectos, ahí voy a quedar hermosa”, mientras el pequeño ni se percata que esta siendo grabado y continúa con su tarea completamente concentrado.

Como suele ocurrir, los comentarios no tardaron en aparecer en redes sociales, donde usuarios destacaron la ternura del pequeño de tres años, quien cada vez que aparece se lleva todo el protagonismo.

Cabe recordar que Luisa Fernanda W y Marilyn Oquendo sostienen una amistad que ya supera los diez años, en la que siempre se han mostrado muy cercanas y unidas, aunque hace un tiempo afrontaron un distanciamiento.

Y es que Luisa Fernanda W contó en un video que, debido a un tema hormonal durante el embarazo de Domenic, tuvo que alejarse de su mejor amiga. La falta de comunicación, aunque no estuvo marcada por problemas graves, llevó a que se distanciaran temporalmente, hasta que tiempo después lograron reconciliarse.

Desde entonces, nuevamente se les ha visto compartiendo juntas, como en esta ocasión, donde Marilyn aparece jugando y compartiendo con el pequeño hijo de la creadora de contenido.