Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Marilyn Oquendo enternece con inesperado momento junto al hijo de Luisa Fernanda W

Marilyn Oquendo protagoniza un tierno momento con Domenic, el hijo menor de Luisa Fernanda W.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Marilyn Oquendo siendo maquillada por Dominic, hijo de Luisa Fernanda W
Marilyn Oquendo causa sensación tras protagonizar un dulce momento con el hijo de Luisa Fernanda W. (Fotos: Canal RCN)

Un video protagonizado por Marilyn Oquendo y Domenic, el hijo menor de Luisa Fernanda W, llamó la atención de los seguidores por el tierno momento que mostró la creadora de contenido en sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué pasó en el video entre Marilyn Oquendo y Domenic, el hijo de Luisa Fernanda W?

En las imágenes se observa al niño, de tres años, jugando a maquillar a Marilyn Oquendo causando reacciones de ternura entre los fans de ambas creadoras de contenido.

En el video, Domenic sostiene en la mano un cepillo de pestañina y, con actitud concentrada y paciencia, comienza a maquillar a Marilyn Oquendo en los ojos.

Marilyn Oquendo siendo maquillada por Dominic, hijo de Luisa Fernanda W
Marilyn Oquendo causa sensación tras protagonizar un dulce momento con el hijo de Luisa Fernanda W. (Foto: Canal RCN)

La situación ocurre mientras Luisa Fernanda W permanece a su lado, quien se encuentra revisando su celular, y reacciona ocasionalmente a lo que ocurre con su amiga y el pequeño niño.

Según se aprecia en el video, Marilyn Oquendo comenta entre risas: “Mira, y me aplica la pestañina con el que es” a lo que Luisa Fernanda W responde: “Claro, él sabe”.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Marilyn Oquendo a su video junto al hijo de Luisa Fernanda W?

Luego Marilyn añade: “Y me quita los imperfectos, ahí voy a quedar hermosa”, mientras el pequeño ni se percata que esta siendo grabado y continúa con su tarea completamente concentrado.

Artículos relacionados

Como suele ocurrir, los comentarios no tardaron en aparecer en redes sociales, donde usuarios destacaron la ternura del pequeño de tres años, quien cada vez que aparece se lleva todo el protagonismo.

Cabe recordar que Luisa Fernanda W y Marilyn Oquendo sostienen una amistad que ya supera los diez años, en la que siempre se han mostrado muy cercanas y unidas, aunque hace un tiempo afrontaron un distanciamiento.

Marilyn Oquendo siendo maquillada por Dominic, hijo de Luisa Fernanda W
Marilyn Oquendo causa sensación tras protagonizar un dulce momento con el hijo de Luisa Fernanda W. (Foto: Canal RCN)

Y es que Luisa Fernanda W contó en un video que, debido a un tema hormonal durante el embarazo de Domenic, tuvo que alejarse de su mejor amiga. La falta de comunicación, aunque no estuvo marcada por problemas graves, llevó a que se distanciaran temporalmente, hasta que tiempo después lograron reconciliarse.

Desde entonces, nuevamente se les ha visto compartiendo juntas, como en esta ocasión, donde Marilyn aparece jugando y compartiendo con el pequeño hijo de la creadora de contenido.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón ha dejado claro que no tiene nada personal con Karina García. Yina Calderón

Yina Calderón recordó a Las Chicas Fuego y las redes reaccionaron: “Faltó Karina”

Yina Calderón desató opiniones divididas al compartir una fotografía con una de sus compañeras de Las Chicas Fuego.

Hija de Daddy Yankee genera polémica por su mensaje hacia Bad Bunny. Daddy Yankee

Internautas le caen con todo a hija de Daddy Yankee tras apoyar a Bad Bunny en el Super Bowl

Jesaaelys Ayala le dedicó un mensaje a Bad Bunny, pero usuario no tardaron en recordarle a su padre, Daddy Yankee.

Así logró Luisa Fernanda W construir su marca sin tercerizar su contenido. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W sorprendió al revelar la carrera que impulsó su éxito digital

Luisa Fernanda W reveló que estudiar Comunicación Social y Periodismo fue clave para crear su marca y crecer en redes.

Lo más superlike

Video viral del niño que entrevistó a Gerard Piqué Piqué

Niño se vuelve viral tras entrevistar a Gerard Piqué con inesperada pregunta: ¿Sobre Shakira?

Un niño terminó entrevistando a Gerard Piqué luego de pedirle una foto, y su pregunta inesperada recordó a Shakira.

Sara Uribe responde a los que la llaman mueble. Sara Uribe

Sara Uribe le respondió a los que la llaman "mueble" tras su eliminación en La casa de los famosos 3

Luis Fonsi protagoniza momento emotivo tras ver a Bad Bunny en el Super Bowl Bad Bunny

Luis Fonsi rompe en llanto tras el show de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 y fans reaccionan

Pepe Aguilar lanza directas advertencias a youtuber que habló sobre Ángela Aguilar Pepe Aguilar

Pepe Aguilar lanza directas advertencias a youtuber que habló sobre Ángela Aguilar

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano