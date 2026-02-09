Sara Uribe le respondió a los que la llaman "mueble" tras su eliminación en La casa de los famosos 3

Tras quedar eliminada de La casa de los famosos Colombia 3, Sara Uribe le respondió a las personas que la han llamado mueble en la competencia.

Sara Uribe dice que no se arrepiente de lo que mostró en La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)

¿Qué le respondió Sara Uribe a los que la llaman mueble por su participación en La casa de los famosos Colombia 3?

Durante una entrevista con el exparticipante de La casa de los famosos Sebastián González para Entretenimiento RCN, la presentadora reveló lo que siente y piensa sobre las personas que la tildaron de no hacer nada en su paso por el reality.

Sara dijo que tienen toda la razón porque ella es una persona muy tranquila y que es muy difícil que puedan sacarla de sus casillas.

Además, reveló que se sentía agotada de estar en el juego por lo que su salida no es tan dolorosa para ella.

Sara también dijo que en el fondo esperaba poder regresar para seguir dándola toda pero que respeta la decisión del público de llevar este ciclo hasta ese punto.

Por su parte, Marilyn Patiño, compañera de Sara y también eliminada de la casa dijo que no sabía ni dimensionaban el apoyo que tenían por parte del público pero que de todas formas eso no se vio reflejado en las votaciones.

Además, la dupla afirmó que su paso por el reality fue más corto de lo que esperaban pero que se lo disfrutaron y tuvieron muchas enseñanzas.

¿Cómo reaccionó Manuela Gómez ante la salida de Sara Uribe de La casa de los famosos Colombia 3?

La salida de Sara Uribe afectó a su amiga Manuela Gómez quien lloró tras su salida. Manuela se despertó bastante nostálgica y triste por sentirse sola en el juego.

Yuli Ruiz se le acercó para abrazarla y darle ánimo. La empresaria dijo que no sabe cómo hará para continuar y le pidió a Sara que por favor si llega a quedar en la placa de nominados no haga campaña por ella porque se quiere ir y siente que está a punto de colapsar.

Sara Uribe y Marilyn Patiño tomaron la decisión de dejar en placa a Valentino Lázaro, argumentando que era necesario que se probara en su primera gala de eliminación.

Sin embargo, esta nominación aún no es definitiva, pues será hasta el viernes cuando se conozca la placa oficial y se confirme quiénes realmente estarán en riesgo.