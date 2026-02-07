Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano

Las infecciones respiratorias aumentan, afectando incluso a figuras públicas como Aida Victoria y Taliana Vargas.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano
Qué es la infección respiratoria que afecta a Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano. (Fotos: Canal RCN, Freepik y AFP)

Recientemente, Aida Victoria Merlano y Taliana Vargas se vieron afectadas por la ola invernal que atraviesa el país, presentando cuadros de infecciones respiratorias probablemente asociados a la temporada.

¿Qué es la infección respiratoria, que afecta a Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano?

Según el portal Mayo Clinic, las infecciones respiratorias son enfermedades que afectan las vías respiratorias, desde la nariz y garganta hasta los pulmones.

Suelen ser causadas por virus o bacterias y pueden generar síntomas que van desde un simple resfriado hasta complicaciones más graves.

La reciente ola invernal en Colombia ha incrementado los casos de este tipo de enfermedades, afectando incluso a figuras públicas como Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano.

Taliana Vargas, exreina de belleza, compartió a través de sus redes sociales que fue hospitalizada debido a una influenza, un tipo de infección respiratoria que obligó a interrumpir sus actividades.

Por su parte, Aida Victoria Merlano también presentó complicaciones por un virus respiratorio.

La creadora de contenido barranquillera también compartió una imagen que generó preocupación entre sus seguidores, al revelar que estaba recibiendo oxígeno. Aunque no dio detalles específicos, confirmó que se trataba de un virus.

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano
Qué es la infección respiratoria que afecta a Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano. (Foto: Freepik)

¿Qué síntomas indican una infección respiratoria y cómo prevenirla?

Entre los síntomas más comunes de una infección respiratoria se encuentran tos, congestión nasal, fiebre, dolor de garganta y dificultad para respirar.

En casos más graves, la enfermedad puede complicarse y requerir hospitalización. Los especialistas recomiendan mantener una buena higiene, evitar cambios bruscos de temperatura, vacunarse contra la influenza y acudir a un médico al presentar signos de alerta.

Durante la temporada invernal, las infecciones respiratorias aumentan debido al aire frío y húmedo, que facilita la propagación de virus como la influenza y los resfriados.

Los cambios bruscos de temperatura pueden debilitar el sistema inmunológico, haciendo que los síntomas sean más frecuentes.

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano
Qué es la infección respiratoria que afecta a Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano. (Foto: Freepik)

Las personas vulnerables incluyen niños, adultos mayores y quienes tienen enfermedades crónicas.

Según los expertos, se recomienda llevar una dieta balanceada, rica en vitaminas A, C y D, presentes en alimentos como lácteos, huevos, zanahoria, espinaca y pimentón.

El cuidado oportuno ayuda a prevenir complicaciones graves como bronquitis o neumonía e incluso la muerte.

