Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Muere influencer colombiano tras realizar reto viral en río caudaloso: así ocurrió la tragedia

Influencer murió tras reto viral en río Cauca; así ocurrió el salto y cómo fue hallado días después.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Muere reconocido influencer colombiano tras salto en río caudaloso durante reto viral
Muere reconocido influencer colombiano tras salto en río caudaloso durante reto viral

El nombre de Ángel Montoya se convirtió en tendencia en Colombia luego de confirmarse la muerte del creador de contenido tras un reto viral que terminó en tragedia.

Artículos relacionados

¿Cómo ocurrió el reto viral de Ángel Montoya en el río Cauca que causó su muerte?

El influencer, de 30 años, había participado en la grabación de un video en el que decidió lanzarse al río Cauca desde un puente, video que posteriormente circuló en redes sociales.

Los hechos ocurrieron el 27 de enero en el puente General Santander, ubicado en la vía que conecta Tuluá con Riofrío, en el Valle del Cauca.

Artículos relacionados

Según los registros conocidos, Ángel Montoya estaba acompañado por otra persona que grababa el momento con un teléfono móvil mientras él se preparaba para realizar el salto del reto viral.

Muere reconocido influencer colombiano tras salto en río caudaloso durante reto viral
Muere reconocido influencer colombiano tras salto en río caudaloso durante reto viral

En el video, el creador aparece hablando frente a la cámara antes de lanzarse al agua. Tras caer al río, logró salir a la superficie, pero la corriente comenzó a arrastrarlo mientras intentaba avanzar hacia la orilla.

El video muestra los intentos del joven por mantenerse a flote mientras su acompañante reaccionaba desde el lugar.

De acuerdo con reportes oficiales, el río presentaba un caudal elevado en ese momento debido a las lluvias recientes en la región.

¿Cuándo fue hallado el cuerpo de Ángel Montoya tras el reto viral?

Las autoridades señalaron que la corriente era fuerte, lo que dificultaba cualquier intento de desplazamiento dentro del agua.

Artículos relacionados

Algunos medios locales informaron que el influencer tenía una limitación de movilidad en uno de sus brazos, situación que habría representado una dificultad adicional al intentar nadar.

Después del salto, el joven desapareció de la superficie y se activaron labores de búsqueda por parte de organismos de socorro.

Muere reconocido influencer colombiano tras salto en río caudaloso durante reto viral
Muere reconocido influencer colombiano tras salto en río caudaloso durante reto viral

No obstante, días después, trabajadores que realizaban labores cerca del río Cauca avistaron el cuerpo en inmediaciones de los municipios de Bolívar y Bugalagrande.

Las autoridades locales confirmaron los detalles del hallazgo y entregaron información sobre el operativo que permitió localizar el cuerpo después de varios días de búsqueda en la zona.

La noticia ha generado gran consternación por este tipo de prácticas que realizan algunos creadores de contenido por generar vistas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Falleció reconocida modelo de 21 años quien era hija de reconocido futbolista: así se confirmó Talento internacional

Falleció reconocida modelo de 21 años quien era hija de un exfutbolista: así se confirmó

El entretenimiento se viste de luto tras confirmarse la muerte de modelo de 21 años, quien fue hija de reconocido exfutbolista.

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre Talento internacional

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre

Reconocida presentadora compartió un video en redes en el que pidió ayuda y contacto tras la desaparición de su madre.

El tierno momento de Luis Alfonso con su mula Talento nacional

Luis Alfonso le cantó a su mula y su emocionante reacción se hizo viral

Se viralizó la reacción de la mula de Luis Alfonso cuando él le estaba dedicando una serenata, generando emocionantes reacciones.

Lo más superlike

La Suprema reaparece en redes en medio de rumores sobre Blessd y Manuela QM Blessd

La Suprema lanza pulla en medio de rumores de ruptura entre Blessd y Manuela QM: “Ganaste la corona”

La Suprema reaparece lanzando presunta indirecta en medio de rumores de ruptura entre Blessd y Manuela QM.

Yina Calderón

Sale a la luz video de Yina Calderón actuando en reconocida telenovela de Canal RCN. ¿Lo recordaba?

Votaciones en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Se abrieron las votaciones para salvar a tu pareja favorita en La casa de los famosos: aquí los pasos

Impacto en redes por reaparición de Manelyk González Influencers

Manelyk González reapareció en redes con ‘moretones’ en su rostro y su nariz ‘rota’

Kardashian explican hábitos que activan su micro-inmunidad y potencian la longevidad Salud y Belleza

Kardashian muestran cómo fortalecen su micro-inmunidad y evitan resfriados todo el año