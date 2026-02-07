Muere influencer colombiano tras realizar reto viral en río caudaloso: así ocurrió la tragedia

El nombre de Ángel Montoya se convirtió en tendencia en Colombia luego de confirmarse la muerte del creador de contenido tras un reto viral que terminó en tragedia.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón contó cómo la hermana de Yeison Jiménez le dio la noticia de la muerte de su novio

¿Cómo ocurrió el reto viral de Ángel Montoya en el río Cauca que causó su muerte?

El influencer, de 30 años, había participado en la grabación de un video en el que decidió lanzarse al río Cauca desde un puente, video que posteriormente circuló en redes sociales.

Los hechos ocurrieron el 27 de enero en el puente General Santander, ubicado en la vía que conecta Tuluá con Riofrío, en el Valle del Cauca.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reaparece en redes con esta fotografía recordando al cantante: ¿cuál?

Según los registros conocidos, Ángel Montoya estaba acompañado por otra persona que grababa el momento con un teléfono móvil mientras él se preparaba para realizar el salto del reto viral.

Muere reconocido influencer colombiano tras salto en río caudaloso durante reto viral

En el video, el creador aparece hablando frente a la cámara antes de lanzarse al agua. Tras caer al río, logró salir a la superficie, pero la corriente comenzó a arrastrarlo mientras intentaba avanzar hacia la orilla.

El video muestra los intentos del joven por mantenerse a flote mientras su acompañante reaccionaba desde el lugar.

De acuerdo con reportes oficiales, el río presentaba un caudal elevado en ese momento debido a las lluvias recientes en la región.

¿Cuándo fue hallado el cuerpo de Ángel Montoya tras el reto viral?

Las autoridades señalaron que la corriente era fuerte, lo que dificultaba cualquier intento de desplazamiento dentro del agua.

Artículos relacionados Blessd Manuela QM enciende rumores de ruptura con Blessd tras detalles que fans notaron en su cumpleaños

Algunos medios locales informaron que el influencer tenía una limitación de movilidad en uno de sus brazos, situación que habría representado una dificultad adicional al intentar nadar.

Después del salto, el joven desapareció de la superficie y se activaron labores de búsqueda por parte de organismos de socorro.

Muere reconocido influencer colombiano tras salto en río caudaloso durante reto viral

No obstante, días después, trabajadores que realizaban labores cerca del río Cauca avistaron el cuerpo en inmediaciones de los municipios de Bolívar y Bugalagrande.

Las autoridades locales confirmaron los detalles del hallazgo y entregaron información sobre el operativo que permitió localizar el cuerpo después de varios días de búsqueda en la zona.

La noticia ha generado gran consternación por este tipo de prácticas que realizan algunos creadores de contenido por generar vistas.