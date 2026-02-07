Manuela QM enciende rumores de ruptura con Blessd tras detalles que fans notaron en su cumpleaños

Manuela QM, novia de Blessd, recientemente cumplió 23 años y en redes sociales mostró varios momentos de la celebración, en la que, con su número adornado con flores y en medio de lágrimas, recibió este nuevo año de vida junto a sus seres queridos.

¿Cómo empezaron los rumores de que las cosas no están bien entre Blessd y Manuela QM?

No obstante, varios videos de la celebración se hicieron virales y los seguidores notaron que el cantante de música urbana no estaba presente en la celebración, lo que llamó la atención de los fans de la pareja, quienes recientemente confirmaron que serán papás.

Esto generó una ola de rumores en redes sociales, donde algunos usuarios aseguraban que Blessd, al parecer, ya no estaría con la creadora de contenido.

En otro video, Manuela QM hizo un unboxing de su cumpleaños, en el que contó que la fiesta fue sorpresa y mostró los obsequios que recibió por parte de su familia y personas cercanas.

Manuela QM celebra su cumpleaños y un detalle sobre Blessd desata rumores en redes. (Foto: AFP)

De nuevo, llamó la atención cuando mencionó que uno de los regalos fue enviado por la abuelita paterna de su bebé, detalle que provocó múltiples comentarios de seguidores que cuestionaban por qué no utilizó la palabra “suegra”.

El regalo se trataba de un osito de peluche, el cual, según expresó, tenía un significado muy especial para ella. Asimismo, en un largo video donde mostró la cantidad de regalos recibidos, aseguró haberse sentido muy especial en este día.

Sin embargo, volvió a llamar la atención que ninguno de los obsequios mencionados fuera de Blessd, por lo que los seguidores comenzaron nuevamente a rumorear sobre el estado de su relación. Incluso, un fan le preguntó directamente: “¿Y el papá del niño qué le dio?”.

¿Qué respondió Manuela QM sobre Blessd qué avivo de nuevo rumores de ruptura en redes?

Ante esto, Manuela QM decidió responder con un corto pero contundente mensaje: “Él me dio el regalo más lindo, niñas”, lo que generó una nueva ola de reacciones y comentarios entre sus seguidores.

“La abuelita paterna de mi bebé… ¿y por qué no ‘mi suegra’?”, y “Al parecer terminaron, me da penita por ella, es muy linda y no se merece todo eso”, fueron algunas de las reacciones que se leyeron en redes sociales.