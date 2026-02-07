Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Manuela QM enciende rumores de ruptura con Blessd tras detalles que fans notaron en su cumpleaños

Manuela QM responde sobre Blessd tras su cumpleaños y desata nuevas especulaciones de ruptura.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Manuela QM reacciona a comentario sobre Blessd y fans aseguran que rompieron
Manuela QM celebra su cumpleaños y un detalle sobre Blessd desata rumores en redes. (Fotos: AFP y Freepik)

Manuela QM, novia de Blessd, recientemente cumplió 23 años y en redes sociales mostró varios momentos de la celebración, en la que, con su número adornado con flores y en medio de lágrimas, recibió este nuevo año de vida junto a sus seres queridos.

Artículos relacionados

¿Cómo empezaron los rumores de que las cosas no están bien entre Blessd y Manuela QM?

No obstante, varios videos de la celebración se hicieron virales y los seguidores notaron que el cantante de música urbana no estaba presente en la celebración, lo que llamó la atención de los fans de la pareja, quienes recientemente confirmaron que serán papás.

Esto generó una ola de rumores en redes sociales, donde algunos usuarios aseguraban que Blessd, al parecer, ya no estaría con la creadora de contenido.

Artículos relacionados

En otro video, Manuela QM hizo un unboxing de su cumpleaños, en el que contó que la fiesta fue sorpresa y mostró los obsequios que recibió por parte de su familia y personas cercanas.

Manuela QM reacciona a comentario sobre Blessd y fans aseguran que rompieron
Manuela QM celebra su cumpleaños y un detalle sobre Blessd desata rumores en redes. (Foto: AFP)

De nuevo, llamó la atención cuando mencionó que uno de los regalos fue enviado por la abuelita paterna de su bebé, detalle que provocó múltiples comentarios de seguidores que cuestionaban por qué no utilizó la palabra “suegra”.

El regalo se trataba de un osito de peluche, el cual, según expresó, tenía un significado muy especial para ella. Asimismo, en un largo video donde mostró la cantidad de regalos recibidos, aseguró haberse sentido muy especial en este día.

Artículos relacionados

Sin embargo, volvió a llamar la atención que ninguno de los obsequios mencionados fuera de Blessd, por lo que los seguidores comenzaron nuevamente a rumorear sobre el estado de su relación. Incluso, un fan le preguntó directamente: “¿Y el papá del niño qué le dio?”.

¿Qué respondió Manuela QM sobre Blessd qué avivo de nuevo rumores de ruptura en redes?

Ante esto, Manuela QM decidió responder con un corto pero contundente mensaje: “Él me dio el regalo más lindo, niñas”, lo que generó una nueva ola de reacciones y comentarios entre sus seguidores.

Manuela QM reacciona a comentario sobre Blessd y fans aseguran que rompieron
Manuela QM celebra su cumpleaños y un detalle sobre Blessd desata rumores en redes. (Foto: AFP)

“La abuelita paterna de mi bebé… ¿y por qué no ‘mi suegra’?”, y “Al parecer terminaron, me da penita por ella, es muy linda y no se merece todo eso”, fueron algunas de las reacciones que se leyeron en redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

La Suprema reaparece en redes en medio de rumores sobre Blessd y Manuela QM Blessd

La Suprema lanza pulla en medio de rumores de ruptura entre Blessd y Manuela QM: “Ganaste la corona”

La Suprema reaparece lanzando presunta indirecta en medio de rumores de ruptura entre Blessd y Manuela QM.

Jessi Uribe con exmánager Jessi Uribe

Jessi Uribe destapó pleito con su exmánager y este le contestó

El artista Jessi Uribe y su exmánager Rafael Mejía revelaron detalles de su pleito tras separarse.

Imagen de un crucero - Cinta de luto. Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido músico a bordo de un crucero en extrañas circunstancias

En las últimas horas, se conocieron detalles de cómo se confirmó el fallecimiento del reconocido artista musical.

Lo más superlike

Yina Calderón

Sale a la luz video de Yina Calderón actuando en reconocida telenovela de Canal RCN. ¿Lo recordaba?

Yina Calderón sorprendió a sus fans con un video que salió a la luz donde se le ve actuando en una reconocida telenovela del Canal RCN.

Muere reconocido influencer colombiano tras salto en río caudaloso durante reto viral Influencers

Muere influencer colombiano tras realizar reto viral en río caudaloso: así ocurrió la tragedia

Votaciones en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Se abrieron las votaciones para salvar a tu pareja favorita en La casa de los famosos: aquí los pasos

Impacto en redes por reaparición de Manelyk González Influencers

Manelyk González reapareció en redes con ‘moretones’ en su rostro y su nariz ‘rota’

Kardashian explican hábitos que activan su micro-inmunidad y potencian la longevidad Salud y Belleza

Kardashian muestran cómo fortalecen su micro-inmunidad y evitan resfriados todo el año