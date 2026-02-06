Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Luto en la música! Falleció reconocido músico a bordo de un crucero en extrañas circunstancias

En las últimas horas, se conocieron detalles de cómo se confirmó el fallecimiento del reconocido artista musical.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Imagen de un crucero - Cinta de luto.
Reconocido músico de jazz falleció mientras iba en un crucero. Foto | Freepik.

El mundo de la música está de luto, esto luego de que en los últimos días se confirmara el fallecimiento de un reconocido músico de jazz mientras iba a bordo de un crucero durante The Jazz Cruise '26.

¿Cuál fue el reconocido músico de jazz que murió mientras iba en un crucero?

Se trata de Ken Peplowski, un famoso clarinetista y saxofonista de 66 años, quien participaba en un crucero musical en el mar.

Según lo informaron medios internacionales, Peplowski fue hallado sin signos vitales en el crucero durante el último día del evento The Jazz Cruise '26, de acuerdo con lo mencionado por representantes de Signature Cruise Experiences.

¿Quién era Ken Peplowski, la leyenda del jaz que fue hallado sin vida en un crucero?

Lo que se sabe hasta el momento, es que el fallecimiento del artista se dio a conocer luego de notar su ausencia en una presentación que tenía programada como parte de la agenda del mencionado crucero.

“No conozco a ningún músico que respetara más el escenario que Ken. Siempre estaba preparado, amaba actuar con sus compañeros músicos y, ¡vaya que podía tocar! Su dedicación a la excelencia y profesionalismo era parte integral de quién era”, señaló Michael Lazaroff.

Así mismo, detalló que al notar que el músico no se presentó al show que tenía sobre las 4:00 p.m., uno de sus amigos aseguró que algo podría haberle sucedido, situación que más tarde confirmaron al encontrarlo muerto.

¿Cuáles fueron las causas del fallecimiento del músico Ken Peplowski?

De acuerdo con la prensa, aún no se ha dado a conocer de forma oficial la causa de la muerte, lo que se ha dicho es que Peplowski había sido diagnosticado en 2021 con mieloma múltiple, una enfermedad de la sangre que el enfrentó con firmeza y al mismo tiempo con humor.

El artista nació el 23 de mayo de 1959 en Cleveland, Ohio, y desde temprana edad se dedicó de lleno al campo musical. Su amplia trayectoria le permitió tocar junto a artistas destacados, y así m mismo hizo parte de proyectos emblemático de su género.

