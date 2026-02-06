Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Sale a la luz la última canción grabada de Yeison Jiménez: su video hace llorar

El productor musical de Yeison Jiménez lanzó la última canción que grabó con Yeison Jiménez y generó lágrimas con su conmovedor video.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Así es la última canción que grabó Yeison Jiménez
Revelan la última canción que grabó Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

En las últimas horas de este viernes 6 de febrero, Yeison Jiménez volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que saliera a la luz su última canción grabada junto su productor musical y amigo, Georgy Parra Salvaje.

Artículos relacionados

Este tema tenía con altas expectativas a sus fanáticos, pues fue su último trabajo realizado, de hecho, antes de fallecer, el cantante había anunciado que tenía nuevas canciones para grabar, pero desafortunadamente, el destino cambió de rumbo.

En este esperado lanzamiento, Georgy hizo llorar a más de uno, pues el video musical tuvo un final inesperado, el cual generó muchísima conmoción.

Artículos relacionados

¿Cuál es la última canción grabada de Yeison Jiménez?

En las últimas horas de la noche del jueves 5 de febrero, Georgy Parra Salvaje hizo público el video de su última canción junto a Yeison Jiménez, llamado ‘Dime que sí’, tema dedicado a ese amor casi imposible el cual busca una oportunidad para “cometer imprudencias”.

Revelan la última canción que grabó Yeison Jiménez
Así suena la última canción que grabó Yeison Jiménez. (Foto: Freepik)

Hasta en las horas de la mañana de este viernes, el video cuenta con más de 124 mil visitas y más de mil comentarios, en el que los seguidores del artista revelan su nostalgia al saber que sería lo último nuevo que escucharán de Yeison.

“Sentí un nudo en la garganta”, fue uno de los comentarios que más nostalgia generó.

Artículos relacionados

¿Cómo es el video de la última canción de Yeison Jiménez?

No solo es la canción o la voz de Yeison Jiménez que genera tanta nostalgia, también es el videoclip musical el que sacó unas cuentas lágrimas, pues Georgy Parra quiso hacer uso de la inteligencia artificial para que el artista saliera cantando el tema.

Publican el último tema grabado por Yeison Jiménez
Estrenan la última canción que dejó Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Pero así mismo, usó varios videos inéditos que él grabó de si amigo tanto en conciertos como en su estudio de grabación, revelando cómo creaban la música de Jiménez.

Así mismo, algunos de estos clips mostraban la gran relación que tenía el productor con su amigo, quien en uno de los videos se vio cuando le dijo “te amo” y otro en el que lo abrazaba con mucho cariño.

Sin embargo, el final del videoclip fue el que terminó de romper corazones, pues Georgy quiso representar su despedida con Yeison.

Precisamente, hizo caricaturas de ellos en la cual, Jiménez vestido con un traje rojo y sombrero negro, se sube triste a una aeronave y al despegar, se despide de Georgy, quien se queda en tierra con ojos llorosos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Imagen de un crucero - Cinta de luto. Talento internacional

¡Luto en la música! Falleció reconocido músico a bordo de un crucero en extrañas circunstancias

En las últimas horas, se conocieron detalles de cómo se confirmó el fallecimiento del reconocido artista musical.

Esposa de Yeison Jiménez reaparece en redes con esta fotografía recordando al cantante: ¿cuál? Yeison Jiménez

Esposa de Yeison Jiménez reaparece en redes con esta fotografía recordando al cantante: ¿cuál?

Tras el fallecimiento de Yeison Jiménez en accidente aéreo, su esposa, Sonia Restrepo reaparece en redes con emotiva fotografía.

Ozuna se describió como un coleccionista compulsivo durante un video en redes. Talento internacional

Ozuna se confiesa coleccionista compulsivo y venderá la ropa que ya no usa

Ozuna sorprendió al revelar que es un coleccionista compulsivo de ropa de lujo y anunció que venderá prendas exclusivas que nunca usó.

Lo más superlike

Especulaciones sobre la relación de Yeferson Cossio Yeferson Cossio

Yeferson Cossio rompe el silencio y revelaría si terminó con Carolina Gómez

Yeferson Cossio generó revuelo al aparecer en redes en medio de rumores de su ruptura con Carolina Gómez: “mi chica me dejó solo”.

¡Karola es la nueva participante confirmada por el Jefe en La casa de los famosos Colombia 2026! La casa de los famosos

Karola se pronunció tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia 2026: ¿qué papel tendrá?

Famosa actriz se viste de luto tras confirmar la muerte de un ser querido: ¿de quién se trata? Talento internacional

Famosa actriz se viste de luto tras confirmar la muerte de un ser querido: ¿de quién se trata?

Protege tus conversaciones en WhatsApp con este sencillo truco Tecnología

WhatsApp: descubre cómo proteger tus chats y evitar que extraños espíen tus conversaciones

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre Talento internacional

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre