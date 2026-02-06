En las últimas horas de este viernes 6 de febrero, Yeison Jiménez volvió a ser tendencia en redes sociales luego de que saliera a la luz su última canción grabada junto su productor musical y amigo, Georgy Parra Salvaje.

Este tema tenía con altas expectativas a sus fanáticos, pues fue su último trabajo realizado, de hecho, antes de fallecer, el cantante había anunciado que tenía nuevas canciones para grabar, pero desafortunadamente, el destino cambió de rumbo.

En este esperado lanzamiento, Georgy hizo llorar a más de uno, pues el video musical tuvo un final inesperado, el cual generó muchísima conmoción.

¿Cuál es la última canción grabada de Yeison Jiménez?

En las últimas horas de la noche del jueves 5 de febrero, Georgy Parra Salvaje hizo público el video de su última canción junto a Yeison Jiménez, llamado ‘Dime que sí’, tema dedicado a ese amor casi imposible el cual busca una oportunidad para “cometer imprudencias”.

Así suena la última canción que grabó Yeison Jiménez. (Foto: Freepik)

Hasta en las horas de la mañana de este viernes, el video cuenta con más de 124 mil visitas y más de mil comentarios, en el que los seguidores del artista revelan su nostalgia al saber que sería lo último nuevo que escucharán de Yeison.

“Sentí un nudo en la garganta”, fue uno de los comentarios que más nostalgia generó.

¿Cómo es el video de la última canción de Yeison Jiménez?

No solo es la canción o la voz de Yeison Jiménez que genera tanta nostalgia, también es el videoclip musical el que sacó unas cuentas lágrimas, pues Georgy Parra quiso hacer uso de la inteligencia artificial para que el artista saliera cantando el tema.

Estrenan la última canción que dejó Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Pero así mismo, usó varios videos inéditos que él grabó de si amigo tanto en conciertos como en su estudio de grabación, revelando cómo creaban la música de Jiménez.

Así mismo, algunos de estos clips mostraban la gran relación que tenía el productor con su amigo, quien en uno de los videos se vio cuando le dijo “te amo” y otro en el que lo abrazaba con mucho cariño.

Sin embargo, el final del videoclip fue el que terminó de romper corazones, pues Georgy quiso representar su despedida con Yeison.

Precisamente, hizo caricaturas de ellos en la cual, Jiménez vestido con un traje rojo y sombrero negro, se sube triste a una aeronave y al despegar, se despide de Georgy, quien se queda en tierra con ojos llorosos.