Desde hace varias semanas, miles de internautas se han conectado con todos los detalles que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, en horas de la mañana e este viernes 6 de febrero, se confirmó el ingreso de Karola Alcendra, una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país, quien ha adquirido gran popularidad en los últimos meses.

Así también, Karola ha dividido una ola de reacciones por parte de sus seguidores tras pronunciarse al respecto tras su ingreso a La casa de los famosos Colombia 2026.

¿Qué dijo Karola Alcendra tras confirmarse su participación en La casa de los famosos Colombia 2026?

Sin duda, el ingreso de Karola Alcendra ha generado una ola de reacciones por parte de los internautas tras su gran participación en la casa más famosa del país.

Así también, el Jefe confirmó recientemente a través de una publicación compartida por parte del Canal RCN, que Karola es la nueva participante en ingresar a la competencia.

Así reaccionó Karola tras su participación en La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto: Freepik

Con base en esto, Karola aprovechó la oportunidad para expresar algunas de las estrategias que utilizará dentro de la competencia, pues expresó las siguientes palabras:

“Llegó la que controla, 🇨🇴🇩🇴. Vine a desempolvar ese poco de mueble jajaja. Confío en mi #TeamKarola okkkk? LOS AMO! Nos vemos el lunes, con Dios por delante. Defiéndanme cualquier cosa que entro malosita”, agregó Karola.

Desde luego, las palabras de Karola han generado una ola de reacciones por parte de los internautas tras decirles “muebles” a algunos de sus compañeros, pues, aprovechará la oportunidad para sincerarse en la competencia.

¿Por qué razón Karola Alcendra se ha convertido en una de las influenciadoras más reconocidas del país? | Foto: Freepik

¿Por qué Karola Alcendra ha adquirido gran popularidad en redes sociales?

Sin duda, Karola Alcendra se ha convertido en una de las creadoras de contenido digital más destacadas del país, no solo por contar con millones de seguidores en sus redes sociales, sino también por los constantes comentarios polémicos tras su participación en otros programas.

Entre tanto, Karola ha generado varios comentarios tras su ingreso a La Casa de los Famosos Colombia 2026, en la que seguirá apoderándose de la plataformas, ¿qué opinas de su participación en el reality?