Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón contó cómo la hermana de Yeison Jiménez le dio la noticia de la muerte de su novio

Hermana de Yeison Jiménez le dio a Juliana Calderón la noticia de la muerte de su novio: así fue la devastadora conversación.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sale a la luz la devastadora llamada que recibió Juliana Calderón el día que murió Yeison Jiménez
Sale a la luz la devastadora llamada que recibió Juliana Calderón el día que murió Yeison Jiménez. (Foto Canal RCN).

Tras casi un mes de la muerte de Yeison Jiménez y de parte de su equipo de trabajo, Juliana Calderón compartió detalles sobre cómo se enteró del fallecimiento de su novio, quien iba a bordo de la avioneta del artista. Así mismo, la influenciadora confirmó que fue Lina Jiménez, hermana de Yeison, quien le informó tanto de la muerte del cantante como la de su pareja, Juan Manuel Rodríguez.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la conversación en la que Juliana Calderón se enteró de la muerte de Yeison Jiménez y de su novio?

En entrevista con Los impresentables de Los 40 Principales, Juliana Calderón reveló por primera vez varios detalles de lo que vivió el pasado 10 de enero, día en el que fallecieron el cantante Yeison Jiménez y parte de su equipo, entre los que se encontraba su novio Juan Manuel Rodríguez.

Juliana Calderón en el after show de La casa de los famosos Colombia 2025.
Juliana Calderón habló sobre la muerte de Juan Manuel, primo de Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

Tras casi un mes alejada de las redes sociales, la joven influenciadora decidió hablar sobre cómo se enteró de la trágica noticia y cuál fue su última conversación con Juan Manuel. Según relató, la primera alerta la recibió por parte de la madre de su novio, quien le preguntó si ya había visto las noticias que informaban sobre el accidente de la avioneta en la que se movilizaba el cantante y Juan Manuel.

Artículos relacionados

Ante esto, Juliana aseguró que no creyó que su novio estuviera a bordo, pues apenas un par de horas antes había hablado con él y le había dicho que se encontraba en carretera junto a Yeison. Sin embargo, tiempo después recibió una llamada de Lina Jiménez, hermana del cantante, quien entre lágrimas le confirmó la noticia.

Juliana Calderón confiesa cómo se enteró de la muerte de su novio
Juliana Calderón habló de la muerte de su novio. (Foto: Freepik)

“Me llama Lina, la hermana de Yeison, llorando, y me dice: maric*, se murieron. Yo le pregunté quién, y me respondió que Yeison. Luego le pregunté si Juan Manuel iba con él y me dijo que sí”.

¿Cuál fue la última conversación de Juliana Calderón y su difunto novio Juan Manuel?

En esta misma entrevista, Juliana mencionó que horas antes de la tragedia su novio se había comunicado con ella para pedirle perdón por su comportamiento. Además, le aseguró que al día siguiente se verían en una presentación en vivo en la que Yeison Jiménez y Yina Calderón compartirían tarima.

Sin embargo, ese encuentro no llegó a darse, ya que tanto él como Yeison perdieron la vida en un accidente aéreo en Boyacá ese mismo día.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Johanna fadul tras la casa de los famosos colombia La casa de los famosos

Así fue el reencuentro de Johanna Fadul con su esposo tras su expulsión de La casa de los famosos

Johanna Fadul ya está retomando su cotidianidad y se mostró muy feliz junto a su esposo Juanse Quintero.

Luisa Fernanda W reveló en sus historias la razón por la cual habla con su “yo del futuro” cada noche antes de dormir como un habito de salud mental. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W confesó por qué habla con su “yo del futuro” a diario

Luisa Fernanda W sorprendió al revelar que cada noche conversa con su “yo del futuro”, un hábito que la ayuda a sanar, enfocarse y mantener calma emocional.

La Jesuu reveló detalles de su soltería. La Jesuu

¿Noviazgo a la vista? La Jesuu hizo inesperada confesión sobre su soltería durante su viaje por Europa

La Jesuu reveló su meta amorosa antes de cumplir los 25 años mientras disfruta de su estadía en París y sorprende a sus seguidores.

Lo más superlike

Yaya Muñoz habló sin filtros de La Beba. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz lanzó sorpresiva predicción sobre Beba, ¿expulsada de La casa de los famosos?

Yaya Muñoz fue muy contundente al hablar de Beba y afirmó que está a nada de pasar el límite con Alexa Torrex.

Protege tus conversaciones en WhatsApp con este sencillo truco Tecnología

WhatsApp: descubre cómo proteger tus chats y evitar que extraños espíen tus conversaciones

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre Talento internacional

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre

¿Bad Bunny no cantará en el Super Bowl? Rumores y un show alterno crean dudas Bad Bunny

¿Bad Bunny no cantará en el Super Bowl? Rumores y un show alterno crean dudas

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia