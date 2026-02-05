Juliana Calderón contó cómo la hermana de Yeison Jiménez le dio la noticia de la muerte de su novio

Tras casi un mes de la muerte de Yeison Jiménez y de parte de su equipo de trabajo, Juliana Calderón compartió detalles sobre cómo se enteró del fallecimiento de su novio, quien iba a bordo de la avioneta del artista. Así mismo, la influenciadora confirmó que fue Lina Jiménez, hermana de Yeison, quien le informó tanto de la muerte del cantante como la de su pareja, Juan Manuel Rodríguez.

¿Cómo fue la conversación en la que Juliana Calderón se enteró de la muerte de Yeison Jiménez y de su novio?

En entrevista con Los impresentables de Los 40 Principales, Juliana Calderón reveló por primera vez varios detalles de lo que vivió el pasado 10 de enero, día en el que fallecieron el cantante Yeison Jiménez y parte de su equipo, entre los que se encontraba su novio Juan Manuel Rodríguez.

Juliana Calderón habló sobre la muerte de Juan Manuel, primo de Yeison Jiménez. Foto | Canal RCN.

Tras casi un mes alejada de las redes sociales, la joven influenciadora decidió hablar sobre cómo se enteró de la trágica noticia y cuál fue su última conversación con Juan Manuel. Según relató, la primera alerta la recibió por parte de la madre de su novio, quien le preguntó si ya había visto las noticias que informaban sobre el accidente de la avioneta en la que se movilizaba el cantante y Juan Manuel.

Ante esto, Juliana aseguró que no creyó que su novio estuviera a bordo, pues apenas un par de horas antes había hablado con él y le había dicho que se encontraba en carretera junto a Yeison. Sin embargo, tiempo después recibió una llamada de Lina Jiménez, hermana del cantante, quien entre lágrimas le confirmó la noticia.

Juliana Calderón habló de la muerte de su novio. (Foto: Freepik)

“Me llama Lina, la hermana de Yeison, llorando, y me dice: maric*, se murieron. Yo le pregunté quién, y me respondió que Yeison. Luego le pregunté si Juan Manuel iba con él y me dijo que sí”.

¿Cuál fue la última conversación de Juliana Calderón y su difunto novio Juan Manuel?

En esta misma entrevista, Juliana mencionó que horas antes de la tragedia su novio se había comunicado con ella para pedirle perdón por su comportamiento. Además, le aseguró que al día siguiente se verían en una presentación en vivo en la que Yeison Jiménez y Yina Calderón compartirían tarima.

Sin embargo, ese encuentro no llegó a darse, ya que tanto él como Yeison perdieron la vida en un accidente aéreo en Boyacá ese mismo día.