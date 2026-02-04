Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yeison Jiménez no dejó testamento y así se repartiría su fortuna: ¿cuánto dejó?

Abogado de Yeison Jiménez revelaría que el artista no dejó un testamento por escrito y explicaría cómo se repartirían sus bienes.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
La herencia que generaría disputa si no hay testamento de Yeison Jiménez
Así se repartirían los bienes de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN- Freepik)

El sábado 10 de enero de 2026, el artista de música popular Yeison Jiménez, falleció en medio de u accidente aéreo, pues viajaría desde Boyacá, hasta Antioquia, en donde daría unos de sus conciertos.

Mientras sus músicos ya lo esperaban en Marinilla tras la tarima, se enteraron de que no volverían a tocar para el artista, pues él, junto a otros cinco integrantes de su equipo, partieron de este mundo, dejando un gran vació en su familia y amigos.

Desde que falleció el artista, han surgido preguntas de qué pasaría con su fortuna y, de hecho, se sabe que su familia tomó acciones legales sobre el uso de sus canciones.

¿Yeison Jiménez dejó por escrito su testamento?

Miguel Ángel Morales, el abogado de Yeison Jiménez, habría revelado que el cantante, al parecer no dejó por escrito su testamento, pues con 34 años de edad, no se tenía contemplado que algo le pudiese pasar y por eso, no hay nada que sustente cómo se repartirían sus bienes.

Esto pasaría con la fortuna de Yeison Jiménez
La herencia que generaría disputa si no hay testamento de Yeison Jiménez. (Foto: Freepik)

¿Cuál es la herencia que habría dejado Yeison Jiménez?

Así mismo, el abogado habría revelado que, Yeison Jiménez trabajó durante años, construyendo una gran fortuna, haciendo empresa y negocios en la industria musical, bienes raíces, entretenimiento, finanzas y hasta agricultura.

Con esto, reuniría una gran cantidad de bienes que, tendrán que ser repartidos entre su familia.

¿Cómo se repartiría la herencia de Yeison Jiménez?

De acuerdo con la ley en Colombia, al no haber un documento por escrito y firmado por Yeison Jiménez en donde se conociera su voluntad para la repartición de sus bienes, el proceso debería pasar por un juicio de sucesión.

Así entraría a sucesión la fortuna de Yeison Jiménez
Esto pasaría con la fortuna de Yeison Jiménez. (Foto de Canal RCN)

Según lo que se podría estipular, es que el 50% de su herencia sea para su esposa, Sonia Restrepo y la otra mitad se repartiría para sus hijos.

Esto se conocería más adelante, por ahora, esto es lo que se sabe en cuanto al testamento de artista.

Por otro lado, la familia de Yeison habría acudido a medidas legales para que el nombre del artista y sus canciones, no se usen con fines lucrativos, como ha venido pasando tras su muerte.

