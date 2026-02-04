La Toxi Costeña sale en defensa de Johanna Fadul y critica la reacción del público: “todo les duele”

La Toxi Costeña, quien hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, reaccionó en redes sociales tras la expulsión de Johanna Fadul del reality.

Sus palabras generaron conversación entre los seguidores del programa, especialmente por la forma en la que cuestionó la decisión tomada tras los señalamientos que hizo el público.

¿Qué dijo La Toxi Costeña sobre la expulsión de Johanna Fadul?

En medio de su mensaje, la cantante calificó la expulsión como “un poco severa” y aseguró que, en su opinión, dentro del reality los participantes deben comenzar a asumir el juego con más firmeza.

Según expresó, muchas situaciones terminan convirtiéndose en motivo de polémica porque “todo les duele”, refiriéndose a la sensibilidad con la que, según ella, se reciben algunos comentarios dentro y fuera del programa.

Durante su intervención, La Toxi señaló que Johanna no debió involucrarse con ciertos temas que suelen ser delicados en este tipo de formatos.

La Toxi Costeña salió en defensa de Johanna Fadul tras su expulsión de La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

“La vieja dijo algo mal dicho”, comentó, dando a entender que algunas expresiones pueden traer consecuencias y de las cuales no está de acuerdo, pero no era para que saliera de esta forma.

La exparticipante de La casa de los famosos también recordó que, desde su experiencia, hay asuntos con los que no es recomendable meterse sin embargo recordó que esto es un reality show y que muchas cosas se valen.

¿Por qué La Toxi Costeña cuestionó la reacción del público en redes?

Además, La Toxi Costeña habló directamente sobre los internautas y el papel que juega la audiencia en este tipo de programas.

Afirmó que, en ocasiones, el público pide controversia y momentos intensos, pero luego no soporta cuando aparecen personajes polémicos o irreverentes.

Según dijo, Colombia “no está preparada” para ciertos perfiles, y que muchas veces se exige contenido fuerte, pero cuando sucede, las críticas aumentan.

También mencionó que en un formato como este se busca entretenimiento y que los participantes están allí para generar conversación, mostrar diferencias y provocar reacciones.