¡Luto en la música! Falleció reconocido cantante en graves condiciones: ¿de quién se trató?

En los últimos días el mundo de la música se ha vestido de luto tras confirmarse la desafortunada noticia acerca del fallecimiento de un reconocido artista, quien dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Además, la noticia ha causado una gran desolación por parte de los seguidores del artista mexicano, quien falleció gravemente herido hace unas semanas, según lo confirmaron las autoridades.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en la familia de Snoop Dogg: murió su nieta de 10 meses, esto es lo que se sabe

¿Quién fue el reconocido artista mexicano que falleció en graves condiciones?

El nombre del cantante de género musical regional mexicano Óscar Alvarado se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la desafortunada noticia de su muerte, según reportaron fuentes cercanas.

Así se confirmó el fallecimiento de Óscar Alvarado. | Foto: Freepik

La noticia fue principalmente confirmada por parte de su hermano quien compartió hace varios días un comunicado oficial en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 18 mil seguidores, en la que compartió una fotografía de su hermano, conocido como Mayito Alvarado despidiéndose de él, expresando las siguientes palabras:

“1/29/2026. No tengo palabras para describir lo que siento. Mi hermano, mi carnal, mi Óscar, ¡descansa en paz! No lo puedo creer, hoy te llevas contigo un pedazo de mí rey, la vida jamás se verá igual para mí, te fuiste con la jefa, te amo y te amaré por siempre. Se nos fue mi carnal Oscar Alvarado “andeleee”, agregó Mayito.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Se filtra psicofonía de Yeison Jiménez hablando de su esposa: “Sonia quedó sola”

¿Cuál fue la causa principal por la que se conoce que Óscar Alvarado falleció en graves condiciones?

Según han informado fuentes mexicanas y el medio internacional ‘Hola’, se refleja que Óscar Alvarado falleció en graves condiciones, pues tuvo un enfrentamiento verbal con un hombre al salir de un establecimiento público.

¿Cómo falleció el cantante mexicano Óscar Alvarado? | Foto: Freepik

Este desafortunado hecho fue el que ocasionó graves h3ridas por parte de Óscar Alvarado, quien fue víctima# de un #rm0. Con base en este desafortunado hecho, la esposa del cantante lo llevó directamente a un centro médico.

Artículos relacionados Johanna Fadul Así reaccionó Johanna Fadul tras ser expulsada por el Jefe en La casa de los famosos Colombia

Así también, según lo han reportado varios informes compartidos por parte de las autoridades mexicanas, el cantante falleció tras las graves lesiones que recibió.

Por el momento, seguidores y allegados de Óscar lo han recordado emotivamente, al dejar un importante legado artístico en canciones como: ‘Corrido del padrino’, ‘Pronto regreso’, ‘Aventuras de mi vida’ y ‘El pato nada’.