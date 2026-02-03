Así reaccionó Johanna Fadul tras ser expulsada por el Jefe en La casa de los famosos Colombia

Desde que inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, se han presentado varios acontecimientos por parte de las celebridades que hacen parte de la competencia.

Por esta razón, uno de los momentos más polémicos fue hace pocos días cuando Johanna Fadul tuvo un polémico comentario con Campanita durante el posicionamiento y este comenzó a dividir varias opiniones por parte de los internautas.

Con base en esto, el Jefe fue selectivo con su decisión tras el polémico comentario de Johanna a Campanita y esto causó que fuera expulsada del programa al incumplir una de las principales normas.

Artículos relacionados La casa de los famosos El Jefe expulsó a Johanna Fadul de La casa de los famosos tras polémico comentario; así reaccionó

¿Cuál fue la primera reacción que tuvo Johanna Fadul en redes tras ser expulsada de La casa de los famosos Colombia?

El pasado 2 de febrero, durante la Gala en La casa de los famosos Colombia, Johanna Fadul expresó sus disculpas a Campanita por las palabras que le dijo durante el posicionamiento, enfatizando que en ningún momento quiso irrespetarlo.

¿Por qué fue expulsada Johanna Fadul? | Foto: Canal RCN

A pesar de esta situación, el Jefe aprovechó la oportunidad para expresarle a Johanna Fadul durante la gala que le aplicó la sanción máxima tras el polémico comentario a Campanita, expresándole lo siguiente:

“He decidido aplicar la sanción máxima. A partir de este momento, Johanna quedas expulsada de la competencia, abandona mi casa. La casa de los famosos es un reflejo de nuestra sociedad, pero también, es un espacio que debe dar ejemplo de límites y respeto humano”, le dijo el Jefe a Johanna Fadul.

Luego de esta situación, Johanna reapareció en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis millones de seguidores con una historia en la que apareció con el corazón roto, expresando así toda su tristeza tras lo ocurrido, pidiéndole disculpas no solo a Campanita, sino que también a los televidentes por su error.

Artículos relacionados Talento internacional Luto en la familia de Snoop Dogg: murió su nieta de 10 meses, esto es lo que se sabe

¿Cuál fue el controversial comentario que Johanna Fadul le dijo a Campanita?

Recordemos que Johanna Fadul se convirtió en tendencia en redes sociales tras sus polémicas declaraciones en contra de Campanita durante el posicionamiento, pues le dijo las siguientes palabras:

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de ocur#s a tu col#r”, agregó Johanna.

Artículos relacionados La casa de los famosos Así reaccionó Sofía Jaramillo al enterarse del fallecimiento de Yeison Jiménez: ¿qué dijo?

Luego de esto, Johanna Fadul se mostró desanimada y arrepentida por lo que le dijo a Campanita, pidiéndole disculpas y, también, a todos sus compañeros.