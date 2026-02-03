Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Así reaccionó Johanna Fadul tras ser expulsada por el Jefe en La casa de los famosos Colombia

Johanna Fadul compartió su primera reacción en redes tras ser expulsada por el Jefe tras controversial comentario a Campanita.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así reaccionó Johanna Fadul tras ser expulsada por el Jefe en La casa de los famosos Colombia
¿Cuál fue la primera reacción de Johanna Fadul en redes tras ser expulsada de La casa de los famosos Colombia? | Foto: Canal RCN

Desde que inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, se han presentado varios acontecimientos por parte de las celebridades que hacen parte de la competencia.

Por esta razón, uno de los momentos más polémicos fue hace pocos días cuando Johanna Fadul tuvo un polémico comentario con Campanita durante el posicionamiento y este comenzó a dividir varias opiniones por parte de los internautas.

Con base en esto, el Jefe fue selectivo con su decisión tras el polémico comentario de Johanna a Campanita y esto causó que fuera expulsada del programa al incumplir una de las principales normas.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la primera reacción que tuvo Johanna Fadul en redes tras ser expulsada de La casa de los famosos Colombia?

El pasado 2 de febrero, durante la Gala en La casa de los famosos Colombia, Johanna Fadul expresó sus disculpas a Campanita por las palabras que le dijo durante el posicionamiento, enfatizando que en ningún momento quiso irrespetarlo.

Así reaccionó Johanna Fadul tras ser expulsada por el Jefe en La casa de los famosos Colombia
¿Por qué fue expulsada Johanna Fadul? | Foto: Canal RCN

A pesar de esta situación, el Jefe aprovechó la oportunidad para expresarle a Johanna Fadul durante la gala que le aplicó la sanción máxima tras el polémico comentario a Campanita, expresándole lo siguiente:

“He decidido aplicar la sanción máxima. A partir de este momento, Johanna quedas expulsada de la competencia, abandona mi casa. La casa de los famosos es un reflejo de nuestra sociedad, pero también, es un espacio que debe dar ejemplo de límites y respeto humano”, le dijo el Jefe a Johanna Fadul.

Luego de esta situación, Johanna reapareció en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de seis millones de seguidores con una historia en la que apareció con el corazón roto, expresando así toda su tristeza tras lo ocurrido, pidiéndole disculpas no solo a Campanita, sino que también a los televidentes por su error.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el controversial comentario que Johanna Fadul le dijo a Campanita?

Recordemos que Johanna Fadul se convirtió en tendencia en redes sociales tras sus polémicas declaraciones en contra de Campanita durante el posicionamiento, pues le dijo las siguientes palabras:

“Me posiciono ante ti y quiero que te vayas de la casa porque definitivamente tanto tu alma como tu mente están igual de ocur#s a tu col#r”, agregó Johanna.

Artículos relacionados

Luego de esto, Johanna Fadul se mostró desanimada y arrepentida por lo que le dijo a Campanita, pidiéndole disculpas y, también, a todos sus compañeros.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Juanda Caribe habla de la expulsión de Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia Johanna Fadul

Juanda Caribe rompe el silencio tras la expulsión de Johanna Fadul: “Nadie puede juzgar”

Juanda Caribe habló tras la expulsión de Johanna Fadul y pidió no asumir el papel de jueces en La casa de los famosos.

Johanna Fadul es expulsada de La casa de los famosos Colombia 202 La casa de los famosos

Karina García habla sobre la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia 2026

Karina García reveló su reacción luego de la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia 2026: “fue emocionante”

Johanna Fadul abandonó La casa de los famosos tras comentario a Campanita: y así reaccionó el público Johanna Fadul

Johanna Fadul fue expulsada de La casa de los famosos y su salida desató polémica en redes

La expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos desató un fuerte debate en redes tras su comentario sobre Campanita.

Lo más superlike

¡Duelo en la televisión! Murió distinguido periodista tras enfermedad terminal: ¿quién fue? Talento nacional

¡Duelo en la televisión colombiana! Murió famoso periodista tras enfermedad terminal: ¿quién fue?

La televisión colombiana se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de famoso periodista tras enfermedad terminal.

Feid compartió un recuerdo del pasado cuando estaba con Karol G Feid

Feid reveló un recuerdo de su época junto a Karol G: ¿la recordó?

Reconocido artista causa preocupación tras ser hospitalizado de emergencia: ¿qué dijo en redes? Talento internacional

Reconocido artista causa preocupación tras ser hospitalizado de emergencia: ¿qué dijo en redes?

El mensaje en la corbata de Feid en los premios Grammy 2026 Feid

Feid desata teorías en los Grammy por el misterioso mensaje en su corbata, ¿indirecta para Karol G?

Aida Victoria Merlano sobre la conjuntivitis alérgicas. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria sorprende con video sobre “alergias” y alerta por posible conjuntivitis, ¿cómo se trata?