Johanna Fadul fue expulsada de La casa de los famosos y su salida desató polémica en redes

Tras el controversial comentario de Johanna Fadul hacia Campanita, el Jefe tomó la decisión de expulsar a la actriz de La casa de los famosos Colombia 3, y así reaccionó el público a la noticia.

¿Por qué Johanna Fadul fue expulsada de La casa de los famosos Colombia?

En la reciente gala de la noche del 2 de febrero, el Jefe anunció en vivo que Johanna Fadul debía abandonar La casa más famosa, generando una ola de reacciones no solo entre los participantes, quienes quedaron muy sorprendidos, sino también entre el público.

Todo comenzó en el posicionamiento del pasado domingo, cuando Johanna Fadul hizo un comentario que, al parecer, quería hacer una comparación, pero usó el color de piel de Campanita para expresar su opinión.

Este comentario no fue bien visto por muchos, lo que desató la furia de Maiker y otros participantes en La casa, y aunque la actriz reconoció su error y pidió disculpas a Campanita y al público en la gala, esto no fue suficiente y recibió la sanción máxima.

Johanna Fadul fue sancionada con expulsión inmediata y las redes se dividieron por completo. (Foto: Canal RCN)

Tras su salida, las redes sociales estallaron en opiniones divididas, tanto que el nombre de la actriz colombiana se volvió viral.

¿Cómo reaccionaron los internautas a la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos?

Entre los comentarios divididos que se encontraron en redes sociales, algunos estuvieron de acuerdo con la sanción máxima del Jefe al sacar de la competencia a Johanna Fadul tras sus palabras.

No obstante, muchos internautas calificaron de injusta la decisión, pues según varios usuarios, en la segunda temporada los comentarios de algunos participantes fueron más fuertes y no pasó a mayores.

Asimismo, otros pedían una sanción menos drástica, ya que para muchos internautas Johanna Fadul era una de las participantes más queridas de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 3.

Entre los comentarios se encontraban los siguientes:

“Me parece una decisión injusta. El comentario de Johanna fue sacado de contexto”; “Gracias, Jefe, fue lo más correcto”; “¿Y a Beba por qué no la expulsan también, con todos los comentarios que hace?”; o “Su error merecía una sanción, pero no la expulsión”.