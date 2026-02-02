Juanse Quintero defiende a Johanna Fadul tras las duras críticas de Omar Vásquez: “no representa”

En una reciente gala de La casa de los famosos Colombia, se vivió un tenso posicionamiento entre Johanna Fadul y Campanita, que generó opiniones divididas y provocó una respuesta inmediata de Juanse Quintero hacia Omar Vásquez.

¿Por qué el esposo de Johanna Fadul se fue contra Omar Vásquez tras críticas?

Juanse Quintero decidió expresar directamente su posición tras las críticas de Omar Vásquez hacia Johanna Fadul, luego de que la actriz dijera ciertas palabras hacia Campanita en La casa.

Todo comenzó cuando Johanna Fadul, en el posicionamiento de quién quiere que se vaya de La casa de los famosos, expresó su sentir hacia Campanita, refiriéndose a que su personalidad era igual a lo que mostraba por fuera.

Sin embargo, el comentario no fue bien recibido por algunos, como Omar Vásquez, quien en los últimos días ha criticado fuertemente a la actriz por su participación en el exitoso reality de convivencia.

Juanse Quintero sale en defensa de Johanna Fadul y responde a las críticas de Omar Vásquez. (Fotos: Canal RCN)

Esto generó una reacción de Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, quien le respondió directamente a Omar Vásquez, diciendo que solo estaba juzgando para hacer contenido.

¿Qué dijo Juanse Quintero, esposo de Johanna Fadul, tras las palabras de Omar Vásquez?

“Eres bueno juzgando, te pido que antes de seguir apoyándote en el error de un ser humano para hacer tu contenido (…) No se sumen a la ola de 0d10 por un comentario que no representa el corazón de ella”.

Tras las palabras de Juanse Quintero, Omar Vásquez respondió nuevamente, refiriéndose al tema y escribiendo: “Todo mi cariño por ti, pero debatir sobre lo incómodo es necesario”.

Además, aclaró que no estaba promoviendo comentarios negativos hacia su esposa ni juzgando el corazón de ella, sino que se refería a una frase que ella dijo públicamente y que tiene un impacto en la sociedad.

Por lo pronto, Juanse Quintero no se ha referido más al tema, aunque, como esposo de la actriz, está muy pendiente de lo que ocurre con ella en la convivencia y suele reaccionar de inmediato a cualquier situación en redes sociales.

Tras el posicionamiento, Johanna Fadul se mostró muy afectada y no fue a recibir a los que se salvaron de la eliminación, sino que se quedó en el cuarto tras lo ocurrido.