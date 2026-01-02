Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Esposa de Yeison Jiménez entre lágrimas tras homenaje en El Campín

Sonia Restrepo conmovió a sus fanáticos tras emotiva reacción en el concierto en honor a Yeison Jiménez en El Campín.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
esposa de yeison jimenez lo llora
Esposa de Yeison Jiménez estuvo en el concierto de homenaje al artista/AFP: Rodrigo Varela

Sonia Restrepo, esposa del cantante Yeison Jiménez, conmovió a miles de sus fanáticos al no aguantar las lágrimas en el concierto en honor al artista.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín?

La familia y el equipo de trabajo del aventurero decidieron cumplirle el sueño al cantante de realizar su segundo Campín de su gira "La Promesa", donde logró sold out y sus fanáticos pudieron honrar su memoria como él hubiera querido.

esposa de yeison jimenez en concierto en campin

El concierto estuvo bajo la responsabilidad de los músicos de Yeison Jiménez y de varios colegas invitados entre ellos Jhon Álex Castaño, Luis Alfonso, Andy Rivera, Pasabordo, entre otros.

Todos se fueron vestidos de color blanco para honrar al artista y todo su legado musical luego de haber dejado un vacío enorme en el corazón de todos tras su inesperada y lamentable partida luego de haber sufrido un accidente aéreo.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la presencia de Sonia Restrepo en el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín?

La esposa del cantante llegó de blanco acompañada por Lina Jiménez, la hermana del artista, quien ha sido una de las familiares que más se ha pronunciado y ha dado a conocer detalles conmemorativos tras el deceso del caldense.

esposa de yeison jimenez llora en homenaje en campin

Con nostalgia y triste, la esposa del cantante presenció cada uno de los honores que le hicieron al cantante en el concierto y en medio de este no pudo contener las lágrimas al recordarlo.

Cabe destacar que, Sonia Restrepo ha decidido vivir su luto en su privacidad sin ofrecer declaraciones públicas al respecto.

Sin embargo; a través de las redes sociales del artista y de la familia miles de fanáticos le han demostrado sus condolencias y le han dedicado mensajes de apoyo y cariño en este momento tan difícil para ella y sus hijos, pues recordemos que con el artista tuvo tres hijos, Camila, Thaliana y Santiago.

Artículos relacionados

Por ahora, su familia, colegas y fanáticos lo siguen recordando con amor y honrando su memoria escuchando su música y recordando su extrovertida personalidad con la que cautivó a tantos por su honestidad y espontaneidad al hablar.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

luis alfonso y yeison jimenez Yeison Jiménez

Luis Alfonso se molestó en homenaje a Yeison Jiménez contra difamadores: "maduren"

El artista Luis Alfonso furioso les contestó a quienes han difundido chismes tras la muerte de Yeison Jiménez.

Homenaje de Jhon Alex Castaño a Yeison Jiménez Jhon Alex Castaño

Jhon Alex Castaño dedicó emotivas palabras a Yeison Jiménez en su homenaje en El Campín

Jhon Alex Castaño le rindió homenaje a Yeison Jiménez en el estadio El Campín e hizo emotiva confesión: "Yo lo vi crecer".

karol g y justin bieber en los grammy Karol G

¿Cuándo y a qué hora ver a Karol G y Justin Bieber en los Grammys 2026?

Karol G estará presentando y Justin Bieber volverá a presentarse luego de varios años en los Grammys.

Lo más superlike

Así fue el dulce homenaje del hijo de Luis Alfonso a Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Hijo de Luis Alfonso, de 5 años, rindió tierno homenaje a Yeison Jiménez

Con tan solo 5 años, el hijo de Luis Alfonso conmovió a los seguidores de Yeison Jiménez con un tierno homenaje.

Sofía Jaramillo arremete contra Eidevin López: “La palabra varón te quedó grande” La casa de los famosos

Sofía Jaramillo arremete contra Eidevin López: “La palabra varón te quedó grande” | VIDEO

Christian Nodal volvió a ser tendencia tras dejar ver un nuevo tatuaje con el nombre de Ángela Aguilar. Christian Nodal

Christian Nodal mostró un detalle sorprendente dedicado a Ángela Aguilar

Dormir bien empieza por lo que comes. Elegir la fruta adecuada puede marcar la diferencia. Salud

Estas serían las frutas que no deberías comer de noche, según expertos

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones Talento internacional

¿Ícono del baloncesto se retira? La emotiva reacción de LeBron James desata especulaciones