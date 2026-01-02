Esposa de Yeison Jiménez entre lágrimas tras homenaje en El Campín

Sonia Restrepo, esposa del cantante Yeison Jiménez, conmovió a miles de sus fanáticos al no aguantar las lágrimas en el concierto en honor al artista.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Así fue la llegada de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, a su homenaje en El Campín

¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín?

La familia y el equipo de trabajo del aventurero decidieron cumplirle el sueño al cantante de realizar su segundo Campín de su gira "La Promesa", donde logró sold out y sus fanáticos pudieron honrar su memoria como él hubiera querido.

El concierto estuvo bajo la responsabilidad de los músicos de Yeison Jiménez y de varios colegas invitados entre ellos Jhon Álex Castaño, Luis Alfonso, Andy Rivera, Pasabordo, entre otros.

Todos se fueron vestidos de color blanco para honrar al artista y todo su legado musical luego de haber dejado un vacío enorme en el corazón de todos tras su inesperada y lamentable partida luego de haber sufrido un accidente aéreo.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Sale a la luz foto de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, cuando era su admiradora

¿Cómo fue la presencia de Sonia Restrepo en el homenaje a Yeison Jiménez en El Campín?

La esposa del cantante llegó de blanco acompañada por Lina Jiménez, la hermana del artista, quien ha sido una de las familiares que más se ha pronunciado y ha dado a conocer detalles conmemorativos tras el deceso del caldense.

Con nostalgia y triste, la esposa del cantante presenció cada uno de los honores que le hicieron al cantante en el concierto y en medio de este no pudo contener las lágrimas al recordarlo.

Cabe destacar que, Sonia Restrepo ha decidido vivir su luto en su privacidad sin ofrecer declaraciones públicas al respecto.

Sin embargo; a través de las redes sociales del artista y de la familia miles de fanáticos le han demostrado sus condolencias y le han dedicado mensajes de apoyo y cariño en este momento tan difícil para ella y sus hijos, pues recordemos que con el artista tuvo tres hijos, Camila, Thaliana y Santiago.

Artículos relacionados Talento nacional Esposa de Luis Alfonso discutió con seguidora en pleno en vivo por su físico

Por ahora, su familia, colegas y fanáticos lo siguen recordando con amor y honrando su memoria escuchando su música y recordando su extrovertida personalidad con la que cautivó a tantos por su honestidad y espontaneidad al hablar.