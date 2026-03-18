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¡Fin al misterio! Jessi Uribe mostró por primera vez el rostro de su hija Emilia: así luce la menor

Tras meses de misterio, Jessi Uribe mostró el rostro de su pequeña hija Emilia en su mesiversario número cuatro.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Jessi Uribe muestra el rostro de su hija Emilia y sorprende a sus seguidores
Jessi Uribe muestra el rostro de su hija Emilia y sorprende a sus seguidores. (Foto Canal RCN | Freepik).

Este miércoles 18 de marzo, Jessi Uribe sorprendió a sus cientos de seguidores al poner fin al misterio sobre la identidad de su pequeña hija Emilia, pues por primera vez mostró el rostro de la menor, quien hoy cumple cuatro meses de nacida.

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¿Cómo luce Emilia, la hija de Jessi Uribe y Paola Jara?

En plena celebración por los cuatro meses de vida de su hija Emilia, el reconocido cantante de música popular Jessi Uribe decidió poner fin al misterio sobre la identidad de la menor al enseñar por primera vez su rostro.

Paola Jara sorprendió con nueva imagen de su hija Emilia
Nueva foto de la hija de Paola Jara sorprendió a sus seguidores. (Foto: Freepik)

Aunque el artista no mostró su cara de manera directa, sí dejó ver un nuevo enfoque en el que se pudieron apreciar varios de sus rasgos faciales. Cabe recordar que la pareja de artistas únicamente la grababa de espalda o mostraba solo sus extremidades al compartir contenido en redes sociales.

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En esta ocasión se pudieron observar las largas pestañas de la menor, además de sus tupidas cejas y su nariz perfilada, mientras el cantante interpretaba una emotiva canción dedicada a ella.

¿Cómo reaccionaron los fans de Jessi Uribe y Paola Jara al conocer más de su hija Emilia?

Como era de esperarse, el momento no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes reaccionaron con múltiples comentarios resaltando la ternura de la menor y celebrando que, tras meses de expectativa, finalmente pudieran conocer un poco más de Emilia.

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Comentarios como: “Omg que rápido pasa el tiempo”, “Se ve divinaaaa”, “Dime que si tiene el color de tus ojos”, “Divinaaa que pestañotas”, fueron algunos de los que destacaron.

Este gesto también ha sido interpretado por muchos como un posible adelanto de lo que estaría por venir, pues todo indicaría que la presentación oficial de Emilia ante los fanáticos de la pareja estaría más cerca de lo esperado.

Incluso, varios internautas coinciden en que, en cualquier momento y sin previo aviso, los artistas podrían sorprender mostrando por completo el rostro de la menor.

Paola Jara dejó ver a Emilia y fans reaccionaron
Paola Jara dejó ver más de Emilia y generó comentarios (Foto: Freepik)
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