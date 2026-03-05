Esto dijeron Yuli y Eidevin sobre la discusión entre Alexa y Alejandro: “le dijo la verdad tarde…”

En un reciente live que hicieron Yuli y Eidevin en redes sociales, dejaron ver su reacción tras el reciente cruce que tuvieron Alejandro Estrada y Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia.

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¿Qué dijeron Yuli y Eidevin sobre la discusión entre Alexa y Alejandro?

Durante la transmisión, un usuario le preguntó a Yuli si había visto que Alexa “había traicionado” a Alejandro. Ante esto, Yuli respondió que no estaba al tanto de la situación, ya que en los últimos días había estado desconectada de La casa de los famosos.

“Imagínate”, fueron las palabras que dijo entre risas, dejando ver que no conocía lo sucedido dentro de la casa.

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Por su parte, Eidevin también reaccionó y preguntó: “¿En serio? ¿Qué pasó?”, mientras leía los comentarios que iban dejando los seguidores en el live.

Yuli y Eidevin reaccionan en vivo a la discusión entre Alexa y Alejandro. (Fotos: Canal RCN)

En ese momento, Yuli pidió a los usuarios que le contaran lo ocurrido, mientras Eidevin continuaba leyendo mensajes en los que se mencionaba que ambos participantes habían tenido una discusión.

A medida que avanzaba la transmisión, Eidevin leyó comentarios en los que aseguraban que Alexa le había dicho a Alejandro que lo consideraba manipulador. Ante esto, ambos reaccionaron con expresiones de sorpresa y risas.

¿Cómo reaccionaron Eidevin y Yuli al conocer detalles de la discusión entre Alexa y Alejandro?

“Anda pero le dijo la verdad tarde”, fue la frase que dijo Eidevin y que Yuli repitió entre risas durante el live.

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Mientras tanto, Eidevin mencionó que el comentario se le había salido en medio del momento. Como se conoce Eidevin y Alejandro nos tuvieron buena relación de convivencia en La casa de los famosos Colombia.

Yuli y Eidevin reaccionan en vivo a la discusión entre Alexa y Alejandro. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que recientemente Alexa y Alejandro tuvieron una fuerte discusión en La casa de los famosos Colombia en la que, en medio del personaje de robot, ella expresó lo que venía sintiendo, señalando que él la habría usado dentro del juego y que lo consideraba un manipulador.

Posteriormente, tras dejar el personaje, Alexa y Alejandro continuaron la discusión.

Sin embargo, Alexa más tarde se acercó a Alejandro para pedirle disculpas. Por su parte, el actor también reaccionó y le pidió también perdón, lo que terminó con un abrazo entre ambos.