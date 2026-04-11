Jenn Muriel anunció la llegada de un bebé a su vida: compartió llamativa foto junto a la pancita

La reconocida influenciadora Jenn Muriel sorprendió a sus seguidores al compartir una emocionante noticia: la llegada de un bebé a su vida. La expareja de Yeferson Cossio publicó una llamativa foto para hacer el anuncio, en la que aparece posando junto a una pancita de embarazo.

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¿Quién es el bebé que llegará a la vida de Jenn Muriel, expareja de Yeferson Cossio?

Durante la tarde de este sábado 11 de abril, Jenn Muriel sorprendió a sus cientos de seguidores al compartir una llamativa fotografía en la que aparece posando junto a quien sería una de sus mejores amigas, mientras sostiene su pancita de embarazo para anunciar que a su vida pronto llegará un bebé.

La foto de Jenn Muriel que desató curiosidad: anuncia la llegada de un bebé a su vida. (Foto Freepik).

Según explicó la influenciadora, en realidad se trata del hijo de su amiga, por lo que ella se convertirá en tía. "Casi exploto guardando este secreto. Ya por fin puedo decirlo, voy a ser tía. Las amo @isavera8", escribió.

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La imagen, que fue compartida a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, llamó rápidamente la atención de los internautas, quienes se mostraron igual de emocionados que ella al verla feliz.

¿Jenn Muriel tiene pareja sentimental?

Vale la pena destacar que, desde que Jenn Muriel finalizó su relación con el creador de contenido Yeferson Cossio, ha mantenido esta parte de su vida completamente en reserva. Desde entonces, no se le ha visto con ninguna pareja o interés amoroso.

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Por el contrario, la creadora de contenido ha dedicado su tiempo a realizar actividades de su interés, como aprender inglés en el extranjero y viajar a diferentes partes del mundo junto a grupos de amigas.

Jenn Muriel sorprende con emotiva imagen y confirma la llegada de un bebé a su vida. (Foto Freepik).

Asimismo, en las últimas semanas ha intentado implementar contenido digital enfocado en temas espirituales y personales, con el objetivo de ayudar a sus seguidores a conectar consigo mismos, tal como ella lo ha hecho.

De esta manera, Jenn Muriel continúa enfocada en sí misma y en las nuevas etapas que ha decidido explorar en su vida.