Yuli Ruiz reaccionó a expulsión de Eidevin tras altercado con Alejandro Estrada

La gala del pasado jueves 9 de abril estuvo marcada por uno de los momentos más tensos de La casa de los famosos Colombia, pues tras varias horas de votaciones para decidir el destino de Alejandro Estrada y Eidevin dentro de la competencia, se conoció la decisión del público: la expulsión del barranquillero. Ante esto, Yuli Ruiz, expareja del actor, se pronunció.

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¿Por qué solo Eidevin fue expulsado de La casa de los famosos tras altercado con Alejandro Estrada?

Vale la pena recordar que Eidevin y Alejandro Estrada protagonizaron un polémico enfrentamiento durante una actividad que terminó en contacto físico, algo no permitido dentro de la competencia.

Eidevin salió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

A raíz de esto, El Jefe decidió no solo vetar la posibilidad de nominar, sino que además puso el futuro de ambos dentro del reality en manos de los colombianos. Para esto, se abrieron votaciones en donde el público pudo decidir entre varias opciones siendo estas: nominación con candado para ambos durante dos semanas, expulsión de Alejandro, expulsión de Eidevin o incluso la salida de ambos de la competencia.

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De esta manera, durante la gala del pasado jueves 9 de abril se dio a conocer que el resultado oficial en el que televidentes eligieron que Eidevin debía salir de la competencia de manera inmediata, con un porcentaje del 74,42 %.

¿Cómo reaccionó Yuli Ruiz ante la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos Colombia?

Una vez la decisión fue revelada al público y los participantes, las redes sociales se llenaron de miles de reacciones relacionadas a este hecho, entre esas la de Yuli Ruiz, expareja de Alejandro Estrada y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien horas antes mostró una postura clara al votar por el actor para fuera este el eliminado.

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Sin embargo, al ver que no fue él sino el creador de contenido quien quedó eliminado la exparticipante se mostró sorprendida por el apoyo que tiene actualmente su expareja. Así mismo, pidió a los internautas que no se tomaran nada personal, ya que todo se trataba de un juego.