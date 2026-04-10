Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yuli Ruiz reaccionó a expulsión de Eidevin tras altercado con Alejandro Estrada

Eidevin fue expulsado de La casa de los famosos Colombia tras altercado con Alejandro Estrada, expareja de Yuli Ruiz.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Reacción de Yuli Ruiz a la expulsión de Eidevin sorprende tras lo ocurrido con Alejandro Estrada
Reacción de Yuli Ruiz a la expulsión de Eidevin sorprende tras lo ocurrido con Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN).

La gala del pasado jueves 9 de abril estuvo marcada por uno de los momentos más tensos de La casa de los famosos Colombia, pues tras varias horas de votaciones para decidir el destino de Alejandro Estrada y Eidevin dentro de la competencia, se conoció la decisión del público: la expulsión del barranquillero. Ante esto, Yuli Ruiz, expareja del actor, se pronunció.

Artículos relacionados

¿Por qué solo Eidevin fue expulsado de La casa de los famosos tras altercado con Alejandro Estrada?

Vale la pena recordar que Eidevin y Alejandro Estrada protagonizaron un polémico enfrentamiento durante una actividad que terminó en contacto físico, algo no permitido dentro de la competencia.

¿Por qué Eidevin salió de La casa de los famosos Colombia?
Eidevin salió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

A raíz de esto, El Jefe decidió no solo vetar la posibilidad de nominar, sino que además puso el futuro de ambos dentro del reality en manos de los colombianos. Para esto, se abrieron votaciones en donde el público pudo decidir entre varias opciones siendo estas: nominación con candado para ambos durante dos semanas, expulsión de Alejandro, expulsión de Eidevin o incluso la salida de ambos de la competencia.

Artículos relacionados

De esta manera, durante la gala del pasado jueves 9 de abril se dio a conocer que el resultado oficial en el que televidentes eligieron que Eidevin debía salir de la competencia de manera inmediata, con un porcentaje del 74,42 %.

¿Cómo reaccionó Yuli Ruiz ante la expulsión de Eidevin de La casa de los famosos Colombia?

Una vez la decisión fue revelada al público y los participantes, las redes sociales se llenaron de miles de reacciones relacionadas a este hecho, entre esas la de Yuli Ruiz, expareja de Alejandro Estrada y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quien horas antes mostró una postura clara al votar por el actor para fuera este el eliminado.

Artículos relacionados

Sin embargo, al ver que no fue él sino el creador de contenido quien quedó eliminado la exparticipante se mostró sorprendida por el apoyo que tiene actualmente su expareja. Así mismo, pidió a los internautas que no se tomaran nada personal, ya que todo se trataba de un juego.

“Qué diferencia de porcentajes, esto cada día se va volviendo más cand*nte, pero me gusta cómo está el juego, me gusta cómo están las dinámicas, los teams están súper alborotados y pues es válido, o sea, no se tomen esto personal”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juanse Quintero revela impactantes detalles del accidente con Johanna Fadul Juanse Quintero

Juanse Quintero reveló nuevos detalles del accidente de tránsito que sufrió junto a Johanna Fadul

Juanse Quintero y Johanna Fadul se vieron involucrados en accidente de tránsito que quedó registrado en video.

Melissa Gate dio detalles. Melissa Gate

Melissa Gate causó revuelo al dar detalles del hombre que le gusta; ¿qué llamó la atención?

Melissa Gate habló de sus gustos personales y desató curiosidad al describir con franqueza lo que busca en un hombre.

Paola Jara derrite las redes con tierna imagen de su hija Emilia Paola Jara

Paola Jara genera reacciones al dejar ver a Emilia en una tierna foto

Paola Jara compartió una foto de su hija Emilia y enterneció a sus seguidores al revelar más sobre la pequeña.

Lo más superlike

Reconocida influencer es hospitalizada y su hijo lanza preocupante mensaje Influencers

Hospitalizan a reconocida influencer y su hijo lanza angustioso mensaje: "Recen por mi mamá"

La hospitalización de una reconocida influencer prendió las alarmas luego del angustioso mensaje de su hijo pidiendo oraciones.

Eidevin López saca a la luz en sus redes una fotografía junto a Karola tras ser expulsado: ¿cuál? La casa de los famosos

Eidevin López saca a la luz en sus redes una fotografía junto a Karola tras ser expulsado: ¿cuál?

Ryan Castro aparece dándose un beso con Sofía Vergara tras fotos compartidas: ¿un nuevo “shippeo”? Ryan Castro

Ryan Castro aparece dándose un beso con Sofía Vergara tras fotos compartidas: ¿un nuevo “shippeo”?

Murió pionero del hip hop que marcó una generación: fue clave en la expansión del género Viral

¡Luto en la música! Falleció influyente DJ y Rapero por una grave enfermedad: ¿quién era?

Adele sorprende al revelar los cambios que transformaron su vida Adele

Adele reveló cómo logró bajar 45 kilos: estos son sus nuevos hábitos