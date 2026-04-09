Jhorman, prometido de Alexa, lanzó fuerte advertencia a Eidevin tras altercado con Alejandro Estrada

La tensión continúa dentro y fuera de La casa de los famosos Colombia luego de que Eidevin y Alejandro Estrada protagonizaran un polémico enfrentamiento que sobrepasó los límites del respeto. Ahora, su permanencia en la competencia depende únicamente de la decisión del público. Por esta razón, Jhorman Toloza tomó cartas en el asunto y dio una orden al team de su prometida, Alexa Torrex.

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¿Cuál fue la advertencia que Jhorman Toloza, prometido de Alexa Torrex, lanzó a Eidevin?

Una vez El Jefe dio a conocer que el destino de Eidevin y Alejandro Estrada dependería únicamente de la decisión del público, Jhorman Toloza se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, para lanzar una fuerte advertencia al participante costeño.

El Jefe deja en manos del público el futuro de Eidevin y Alejandro Estrada. (Foto Canal RCN)

Según comentó el joven, quien ha estado al frente del team de Alexa Torrex, las horas de Eidevin dentro de la competencia estarían contadas. Esto, debido a que, al quedar su permanencia en manos del público, el Team Alexa y sus aliados ya estarían listos para participar y buscar su salida definitiva.

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“Eidevin, voy por ti. Los tambores de tu salida ya suenan. Team Alexa y aliados ya saben qué hacer”, mencionó, asegurando además que “eres el objetivo del Team Alexa”.

Con esto, la atención se centra en las votaciones, que definirán el futuro de Eidevin y Alejandro Estrada en el reality.

¿Cuáles son las consecuencias tras el enfrentamiento entre Alejandro Estrada y Eidevin?

Durante la gala del pasado miércoles 8 de abril, El Jefe se pronunció de manera oficial frente al enfrentamiento entre Eidevin y Alejandro Estrada para informar las medidas que había tomado frente a este caso.

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Luego de informarles que quedaban vetados de la jornada de nominación, este mencionó que su futuro dentro de la competencia quedaría en manos del público, quienes contarán con varias opciones y elegirán la que consideren más adecuada.

Entre las opciones se encuentran: nominación con candado para ambos durante dos semanas, expulsión de Alejandro, expulsión de Eidevin o incluso la salida de ambos de la competencia. Las votaciones estarán disponibles hasta este jueves 9 de abril a las 9:00 p. m.