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Ella es Juliana Rivera, la novia de Andrés Parra a quien presumió en sus redes: a esto se dedica

El actor colombiano Andrés Parra desató una ola de opiniones en redes sociales al presumir a su pareja Juliana Rivera.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es Juliana Rivera, la novia de Andrés Parra a quien presumió en sus redes: a esto se dedica
¿Quién es la guapa novia del reconocido actor Andrés Parra? | Foto: Buen Día, Colombia

En las últimas horas, el nombre del reconocido actor colombiano Andrés Parra se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido actor colombiano, sino que también, por compartir varios detalles de su vida personal.

Sin duda, el actor ha demostrado que está atravesando por un importante momento a nivel emocional, en especial, por cumplir un año de relación con su actual pareja, con quien ha tenido la oportunidad de vivir valiosos momentos.

Con base en esta fotografía, los internautas han generado una gran variedad de opiniones en las redes sociales tras el indispensable momento por el que está atravesando al estar de aniversario junto a ella.

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¿Cuál fue la emotiva fotografía que compartió Andrés Parra junto a su pareja?

Es clave mencionar que Andrés Parra ha generado una gran variedad de opiniones en las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido actor al participar en importantes producciones, sino que también, por contarles a sus seguidores varios acontecimientos de su vida.

Ella es Juliana Rivera, la novia de Andrés Parra a quien presumió en sus redes: a esto se dedica
¿Qué fotografía compartió el actor Andrés Parra junto a su pareja? | AFP: Luis Acosta

Por esta razón, Andrés compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores, en la que presumió el especial momento por el que está atravesando a nivel emocional, en especial, por cumplir un año de aniversario junto a su pareja, pues, expresó las siguientes palabras:

“¿Ya un año pana? ¡Gracias a la cosita Juliana, por este año tan bonito, tan especial, tan revelador y poderoso! Gracias por todo lo que me muestras y todo lo que me enseñas. He sido plenamente feliz. Te amo, y espero q la vida me siga regalando este privilegio de compartirnos desde la serenidad y la armonía. Te amo. Happy aniversary my love”, agregó Andrés Parra en la descripción de la publicación.

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¿Quién es la novia de Andrés Parra que desata opiniones en redes sociales?

Ella es Juliana Rivera, la novia de Andrés Parra a quien presumió en sus redes: a esto se dedica
A esto se dedica la novia de Andrés Parra. | AFP: Luis Acosta

La mujer que es novia de Andrés Parra es Juliana Rivera Gaviria, quien se evidencia que en la actualidad es una reconocida creadora de contenido digital, pues, cuenta con más de 26 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, en la que comparte varios sucesos sobre el desamor y otro tipo de situaciones en su vida cotidiana.

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Así también, Juliana ha generado una gran variedad de comentarios por todos los acontecimientos que ha presentado en su vida cotidiana, en especial, por ser la pareja de Andrés Parra.

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