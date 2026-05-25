Desde hace varios meses, el nombre de Koral Costa se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por todos los acontecimientos que ha tenido en su vida cotidiana desde que terminó su exrelación con Omar Murillo, un reconocido actor colombiano.

Además, muchos internautas le han generado una gran variedad de comentarios mediante las distintas plataformas digitales acerca de varios rumores de lo ocurrido con el reconocido actor.

Por este motivo, Koral Costa estalló mediante sus redes en medio el crítico momento por el que está atravesando a nivel emocional, en especial, por los rumores circulados en redes sociales en el que la vinculan con su expareja.

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¿Cuál fue el mensaje con el que Koral Costa estalló mediante sus redes sociales?

Es clave mencionar que Koral Costa se ha destacado no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por mantener informados a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

Este mensaje dejó Koral Costa en sus redes. | Foto: Canal RCN

Entre tanto, Koral ha sido tendencia en los últimos días en las distintas redes sociales tras compartir varios detalles acerca de algunos rumores circulados por parte de internautas en el que supuestamente habría dejado en banca rota a Omar Murillo y ante estos rumores, expresó las siguientes palabras mediante su cuenta oficial de Instagram en la que expresó las siguientes palabras:

“Para los que hablan que yo le quité la plata y lo dejé, no es así. Aunque ya no somos pareja, aclaro muchas cosas: la gente habla sin saber y venimos de abajo. Trabajamos para tener lo que tenemos y no soy una mujer interesada”, expresó Koral Costa.

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¿Qué otro comentario lanzó Koral Costa en medio de su ruptura con Omar Murillo?

Estos rumores circularon en redes sobre la exrelación de Koral Costa. | Foto: Canal RCN

En medio de las críticas que Koral Costa recibió por parte de los internautas tras algunos señalamientos que le hicieron los internautas en las redes sociales, la creadora de contenido digital aprovechó la oportunidad para recordar el momento exacto en el que conoció a Omar: