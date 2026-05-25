Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Koral Costa estalló en sus redes tras críticas recibidas de su exrelación con Omar Murillo: ¿qué dijo?

Han crecido varios rumores en redes sobre supuestos sucesos ocurrido en el pasado de Omar Murillo y Koral Costa rompió el silencio.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Koral Costa estalló en sus redes tras críticas recibidas de su exrelación con Omar Murillo: ¿qué dijo?
¿Qué rumores hay en redes sociales sobre Koral Coata y su exrelación? | Foto: Buen Día, Colombia

Desde hace varios meses, el nombre de Koral Costa se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por todos los acontecimientos que ha tenido en su vida cotidiana desde que terminó su exrelación con Omar Murillo, un reconocido actor colombiano.

Además, muchos internautas le han generado una gran variedad de comentarios mediante las distintas plataformas digitales acerca de varios rumores de lo ocurrido con el reconocido actor.

Por este motivo, Koral Costa estalló mediante sus redes en medio el crítico momento por el que está atravesando a nivel emocional, en especial, por los rumores circulados en redes sociales en el que la vinculan con su expareja.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje con el que Koral Costa estalló mediante sus redes sociales?

Es clave mencionar que Koral Costa se ha destacado no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por mantener informados a sus seguidores acerca de lo que hace en su vida cotidiana.

Koral Costa estalló en sus redes tras críticas recibidas de su exrelación con Omar Murillo: ¿qué dijo?
Este mensaje dejó Koral Costa en sus redes. | Foto: Canal RCN

Entre tanto, Koral ha sido tendencia en los últimos días en las distintas redes sociales tras compartir varios detalles acerca de algunos rumores circulados por parte de internautas en el que supuestamente habría dejado en banca rota a Omar Murillo y ante estos rumores, expresó las siguientes palabras mediante su cuenta oficial de Instagram en la que expresó las siguientes palabras:

“Para los que hablan que yo le quité la plata y lo dejé, no es así. Aunque ya no somos pareja, aclaro muchas cosas: la gente habla sin saber y venimos de abajo. Trabajamos para tener lo que tenemos y no soy una mujer interesada”, expresó Koral Costa.

Artículos relacionados

¿Qué otro comentario lanzó Koral Costa en medio de su ruptura con Omar Murillo?

Koral Costa estalló en sus redes tras críticas recibidas de su exrelación con Omar Murillo: ¿qué dijo?
Estos rumores circularon en redes sobre la exrelación de Koral Costa. | Foto: Canal RCN

En medio de las críticas que Koral Costa recibió por parte de los internautas tras algunos señalamientos que le hicieron los internautas en las redes sociales, la creadora de contenido digital aprovechó la oportunidad para recordar el momento exacto en el que conoció a Omar:

“Nos conocimos sin tener demasiado para darnos gustos, Omar en esta foto, ya había hecho figurantes en televisión y estaba en otros programas y al mismo tiempo hizo su primera telenovela como protagonista”, añadió Koral Costa.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W se borra tatuaje de Legarda Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W se borró el tatuaje en honor a Legarda y habló al respecto: “duele mucho”

Luisa Fernanda W se quitó el tatuaje que tenía en honor a su expareja, Fabio Legarda y contó que el proceso ha sido doloroso.

Alejandra Salguero aparece bien acompañada en Bogotá en plena final de La casa de los famosos. Influencers

Alejandra Salguero se mostró bien acompañada en Bogotá en plena final de La casa de los famosos

Alejandra Salguero, ex de Tebi Bernal, reveló la razón por la que llegó a Bogotá en plena final de La casa de los famosos Colombia.

Ella es Juliana Rivera, la novia de Andrés Parra a quien presumió en sus redes: a esto se dedica La casa de los famosos

Ella es Juliana Rivera, la novia de Andrés Parra a quien presumió en sus redes: a esto se dedica

El actor colombiano Andrés Parra desató una ola de opiniones en redes sociales al presumir a su pareja Juliana Rivera.

Lo más superlike

Beba compartió sus últimas palabras a los finalistas de La casa de los famosos Col: ¿qué les confesó? La casa de los famosos

Beba compartió sus últimas palabras a los finalistas de La casa de los famosos Col: ¿qué les confesó?

Beba de la Cruz dejó contundente mensaje al conectarse por última vez con los finalistas de La casa de los famosos Col.

Así se enteró paciente de la clínica de Yulixa Toloza de que había fallecido Viral

Paciente de la misma clínica de Yulixa Toloza contó cómo supo que había muerto

Así apareció Sara Corrales junto a su bebé Mila y desató ternura en redes sociales Sara Corrales

Sara Corrales cautivó al mostrar el rostro de su bebé, ¿qué beneficios tiene que duerma en su pecho?

Giovanny Ayala no asistió al homenaje de Yeison Jiménez. Giovanny Ayala

Giovanny Ayala sembró nuevas dudas sobre su carrera con un reciente video que compartió en redes

Angustia vivió Wendy Guevara cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia Influencers

Wendy Guevara vivió momento de terror cuando el avión donde viajaba aterrizó de emergencia. ¿Qué pasó?