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Juanda Caribe cambió de look al estar a pocos días de la final de La casa de los famosos Col: así luce

Juanda Caribe dejó inesperado mensaje al estar a pocos días de la final de La casa de los famosos Col, cambiando de look.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Juanda Caribe cambió de look al estar a pocos días de la final de La casa de los famosos Col: así luce
¿Cómo es el nuevo look de Juanda Caribe? | Foto: Canal RCN

Desde hace varias semanas, el nombre de Juanda Caribe se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido humorista y creador de contenido digital, sino que también, por su participación en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por su parte, Juanda Caribe ha generado una ola de comentarios por parte de los internautas por ser uno de los finalistas del programa junto a Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Valentino Lázaro.

Así también, Juanda Caribe ha acaparado la atención mediante las distintas plataformas digitales tras reaparecer con un nuevo cambio de imagen al estar a días de la gran final de La casa de los famosos Colombia.

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¿Cómo luce Juanda Caribe en la actualidad al estar a pocos días de la final de La casa de los famosos Colombia?

Es clave mencionar que Juanda Caribe se ha destacado por ser uno de los participantes que más comentarios ha generado por parte de los internautas por todos los sucesos que ha llevado a cabo dentro del reality.

Juanda Caribe cambió de look al estar a pocos días de la final de La casa de los famosos Col: así luce
Así luce Juanda Caribe en la actualidad. | Foto: Canal RCN

Así también, Juanda Caribe reapareció recientemente en un video en sus redes sociales acerca de lo que siente al estar cerca de la gran final de La casa de los famosos Colombia, pues, expresó las siguientes palabras:

“Miren, acá tengo un tiburón que representa mi juego perfectamente, pero cuando se metieron en mi juego, la rompí. Al mismo tiempo, siento que es el animal del caribe y el que vive en las mareas. Me gusta estar en ambas y el tiburón cunado nada bajo el agua, es imponente. Incluso, muchos con la mirada del tiburón se asustan, pero él también es amigable, es todo lo que está bien y representa el color azul. Eso es lo que hemos hecho acá, acá estamos”, agregó Juanda Caribe.

En el video, se evidencia que Juanda Caribe cambió de look, pues, está próximo a la gran final de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

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¿Qué participantes son los finalistas de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

Juanda Caribe cambió de look al estar a pocos días de la final de La casa de los famosos Col: así luce
Estos son los finalistas de La casa de los famosos Colombia. | Foto: Canal RCN

Durante esta última semana del mes de mayo, los participantes que son los finalistas de la tercera temporada de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, son: Juanda Caribe, Valentino Lázaro, Tebi Bernal y Alejandro Estrada y la decisión está en tus manos.

Recuerda que la gran final de La casa de los famosos Colombia 2026, será el próximo 29 de mayo a las 8:00 p.m. por Canal RCN, ¡No te lo pierdas!

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