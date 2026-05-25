Juanda Caribe le agradeció a Mariana por llegar a la final de La casa de los famosos: "Te estoy pensando"

Juanda Caribe no ocultó su emoción tras convertirse en finalista de La casa de los famosos Colombia 3.

Juanda Caribe dice que estar en la final de La casa de los famosos Colombia 3 es un sueño. (Foto: Canal RCN)

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¿Qué dijo Juanda Caribe tras convertirse en finalista de La casa de los famosos Colombia 3?

El humorista dijo que aún no puede creer que ya esté a unos días de salir de la casa y que, aunque parece fácil, es un reto bastante complejo que aprendió a disfrutar, sobre todo por estar alejado del celular y poder usar más la mente.

Juanda aseguró que, si antes no dormía por la ansiedad, ahora menos, pues sabe que queda poco y espera que toda la costa se una para convertirlo en el tercer ganador del formato.

Para el comediante, no salir en tres placas tan complejas le demuestra que tiene buen apoyo de los televidentes y que en parte se debe a su alianza con Mariana Zapata.

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¿Por qué Juanda Caribe comparó su paso por MasterChef Celebrity con su participación en La casa de los famosos Colombia 3?

Juanda también recordó su experiencia en MasterChef Celebrity, diciendo que la sensación es diferente porque en el formato culinario salió antes de llegar a las instancias finales y no sintió tanta presión como ahora.

Asimismo, confesó que tenía ese sin sabor de poder alcanzar la final de alguna competencia y que ahora lo logró de la mano de su fandom, lo que lo hace más especial.

El humorista resaltó que llegar a la final es un sueño cumplido, pues siempre quiso demostrar que podía resistir la presión de un reality de convivencia.

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Para él, la experiencia ha sido un aprendizaje constante, desde la paciencia hasta la capacidad de adaptarse a las dinámicas del juego. Juanda afirmó que la disciplina y el apoyo de sus seguidores han sido claves para mantenerse firme en la competencia.

Además, destacó que su paso por el programa le permitió mostrar otra faceta, más allá del humor, y conectar con el público desde la autenticidad.

La emoción de convertirse en finalista lo motiva a seguir adelante con la esperanza de que la costa y sus seguidores lo respalden en la última votación.

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