Finalistas de La casa de los famosos Colombia recibieron especial sorpresa: así reaccionaron

Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino Lázaro son los finalistas de La casa de los famosos Colombia 3 y el Jefe decidió sorprenderlos con un detalle.

Artículos relacionados Viral Causa de muerte de Yulixa Toloza es confirmada oficialmente por Medicina Legal

¿Cuál fue la sorpresa que les dio el Jefe a los cuatro finalistas de La casa de los famosos Colombia 3?

Colombia decidió a través de sus votos los finalistas de esta tercera temporada, los cuales se definieron tras la eliminación de Beba de la Cruz el pasado 24 de mayo.

Tras definirse el top 4, el Jefe decidió colocar en las pantallas de La casa de los famosos Colombia la foto oficial de los finalistas.

Este detalle del Jefe de La casa de los famosos Colombia sorprendió a Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino Lázaro, quienes tuvieron una emotiva y amistosa reacción.

Miren eso tan lindo. Finalistas de La casa de los famosos Colombia 2026, expresó Valentino Lázaro.

Participantes reaccionaron a la foto oficial de finalistas. (Foto/ Canal RCN)

Artículos relacionados Yeison Jiménez Fantasma de Yeison Jiménez se le apareció a fiel seguidor y así lo evidenció en redes sociales

¿Cómo reaccionaron los participantes tras ver la foto oficial de finalistas de La casa de los famosos Colombia 3?

Los finalistas se mostraron emocionados y orgullosos por verse en la foto oficial del top 4 de la temporada.

Precisamente, tanta fue la emoción que los cuatro finalistas decidieron abrazarse y empezar a saltar dando vueltas como niños.

No puedo creer que estemos los cuatro abrazados.

Tras esta primera emotiva celebración, Valentino, les preguntó a sus compañeros si alguna vez habían visto en un reality que los finalistas celebraran juntos como amigos.

Ustedes habían visto una temporada donde la final todos estuvieran agarrados de las manos, todos se odiaban, no se hablaban.

Tebi, Alejandro y Juanda se unieron al sentir de Valentino y aseguraron que, ellos eran la clara muestra que se puede competir hasta el final sin ser enemigos o llevársela mal.

Se puede competir y ser rivales sin ser enemigos. Es un mensaje muy lindo para esa sociedad.



Tras la emotiva celebración y sus conclusiones, los participantes decidieron hacerse debajo de la foto oficial para recrearla cada uno con las mismas poses.

Como era de esperarse las reacciones de los finalistas no han pasado por desapercibido y muchos han expresado en los comentarios el gran mensaje que han dejado los finalistas sobre la buena competencia y respeto.

Recuerda que, la final de La casa de los famosos Colombia 3 es este 29 de mayo y la puedes ver gratis y en exclusiva por la pantalla y app del Canal RCN.