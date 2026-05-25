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Finalistas de La casa de los famosos Colombia recibieron especial sorpresa: así reaccionaron

Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino Lázaro fueron sorprendidos por el Jefe de La casa de los famosos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Finalistas de La casa de los famosos Colombia
Alejandro Estrada, Tebi, Juanda y Valentino celebraron detalle del Jefe. (Fotos Canal RCN)

Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino Lázaro son los finalistas de La casa de los famosos Colombia 3 y el Jefe decidió sorprenderlos con un detalle.

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¿Cuál fue la sorpresa que les dio el Jefe a los cuatro finalistas de La casa de los famosos Colombia 3?

Colombia decidió a través de sus votos los finalistas de esta tercera temporada, los cuales se definieron tras la eliminación de Beba de la Cruz el pasado 24 de mayo.

Tras definirse el top 4, el Jefe decidió colocar en las pantallas de La casa de los famosos Colombia la foto oficial de los finalistas.

Este detalle del Jefe de La casa de los famosos Colombia sorprendió a Alejandro Estrada, Tebi Bernal, Juanda Caribe y Valentino Lázaro, quienes tuvieron una emotiva y amistosa reacción.

Miren eso tan lindo. Finalistas de La casa de los famosos Colombia 2026, expresó Valentino Lázaro.

Alejandra Salguero se habría pronunciado sobre Alejandro Estrada
Participantes reaccionaron a la foto oficial de finalistas. (Foto/ Canal RCN)

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¿Cómo reaccionaron los participantes tras ver la foto oficial de finalistas de La casa de los famosos Colombia 3?

Los finalistas se mostraron emocionados y orgullosos por verse en la foto oficial del top 4 de la temporada.

Precisamente, tanta fue la emoción que los cuatro finalistas decidieron abrazarse y empezar a saltar dando vueltas como niños.

No puedo creer que estemos los cuatro abrazados.

Tras esta primera emotiva celebración, Valentino, les preguntó a sus compañeros si alguna vez habían visto en un reality que los finalistas celebraran juntos como amigos.

Ustedes habían visto una temporada donde la final todos estuvieran agarrados de las manos, todos se odiaban, no se hablaban.

Tebi, Alejandro y Juanda se unieron al sentir de Valentino y aseguraron que, ellos eran la clara muestra que se puede competir hasta el final sin ser enemigos o llevársela mal.

Se puede competir y ser rivales sin ser enemigos. Es un mensaje muy lindo para esa sociedad.


Tras la emotiva celebración y sus conclusiones, los participantes decidieron hacerse debajo de la foto oficial para recrearla cada uno con las mismas poses.

Como era de esperarse las reacciones de los finalistas no han pasado por desapercibido y muchos han expresado en los comentarios el gran mensaje que han dejado los finalistas sobre la buena competencia y respeto.

Recuerda que, la final de La casa de los famosos Colombia 3 es este 29 de mayo y la puedes ver gratis y en exclusiva por la pantalla y app del Canal RCN.

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