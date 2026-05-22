Causa de muerte de Yulixa Toloza es confirmada oficialmente por Medicina Legal

Poco después de que Medicina Legal confirmara oficialmente que el cuerpo hallado en Apulo, Cundinamarca, el pasado 19 de mayo correspondía a Yulixa Toloza, la mujer de 52 años desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en un centro clandestino en Bogotá, los análisis forenses revelaron los resultados que determinarían la causa de su muerte.

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¿Cuál es la causa de muerte de Yulixa Toloza?

El caso de Yulixa Toloza llegó a un punto clave tras varios días de incertidumbre por su desaparición el pasado 13 de mayo tras someterse a un procedimiento estético que terminó en un desenlace trágico.

El 19 de mayo se confirmó el fallecimiento de Yulixa Toloza / (Foto del Canal RCN)

Tras los análisis forenses, Medicinal Legal pudo ratificar que ya se cuenta con una determinación preliminar sobre la causa de su muerte, la cual hace parte de los estudios que siguen en curso dentro de la investigación judicial del caso.

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Según el informe oficial Yulixa Toloza falleció a causa de una embolia pulmonar que acabó con su vida progresivamente, al parecer, mientras aún se encontraba en el establecimiento clandestino y poco después de que su amiga la viera con vida por última vez.

¿Qué es una embolia pulmonar, causa de muerte de Yulixa Toloza?

Según información del portal especializado Mayo Clinic, la embolia pulmonar se produce cuando un coágulo de sangre viaja por los vasos sanguíneos y obstruye el flujo hacia las arterias de los pulmones.

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Así mismo, se detallan síntomas como falta de aire, dolor de pecho y desmayo, los cuales coincidirían con los presentados por Yulixa Toloza pocas horas después de someterse al procedimiento estético, según se aprecia en videos difundidos en redes sociales.

Amiga de Yulixa Toloza reveló lo que pasó tras su procedimiento estético. (Fotos Freepik)

De igual forma, se explica que, aunque la embolia pulmonar puede ser mortal, la atención médica inmediata puede estabilizar al paciente y salvar su vida. Sin embargo, Yulixa Toloza no habría contado con esta atención y, por el contrario, habría permanecido durante horas en el lugar de los hechos.

El caso continúa generando conmoción entre los colombianos y el entorno cercano de la víctima, mientras sus familiares insisten en que se haga justicia, que la investigación avance con celeridad y que los responsables respondan para evitar que el hecho quede en la impunidad.