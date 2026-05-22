Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Causa de muerte de Yulixa Toloza es confirmada oficialmente por Medicina Legal

Medicina Legal confirmó oficialmente de qué murió Yulixa Toloza, mujer hallada sin vida tras procedimiento estético.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Revelan la causa oficial de muerte de Yulixa Toloza tras informe de Medicina Legal
Revelan la causa oficial de muerte de Yulixa Toloza tras informe de Medicina Legal. (Foto Freepik).

Poco después de que Medicina Legal confirmara oficialmente que el cuerpo hallado en Apulo, Cundinamarca, el pasado 19 de mayo correspondía a Yulixa Toloza, la mujer de 52 años desaparecida tras someterse a un procedimiento estético en un centro clandestino en Bogotá, los análisis forenses revelaron los resultados que determinarían la causa de su muerte.

Artículos relacionados

¿Cuál es la causa de muerte de Yulixa Toloza?

El caso de Yulixa Toloza llegó a un punto clave tras varios días de incertidumbre por su desaparición el pasado 13 de mayo tras someterse a un procedimiento estético que terminó en un desenlace trágico.

¿Qué se sabe del caso de Yulixa Toloza?
El 19 de mayo se confirmó el fallecimiento de Yulixa Toloza / (Foto del Canal RCN)

Tras los análisis forenses, Medicinal Legal pudo ratificar que ya se cuenta con una determinación preliminar sobre la causa de su muerte, la cual hace parte de los estudios que siguen en curso dentro de la investigación judicial del caso.

Artículos relacionados

Según el informe oficial Yulixa Toloza falleció a causa de una embolia pulmonar que acabó con su vida progresivamente, al parecer, mientras aún se encontraba en el establecimiento clandestino y poco después de que su amiga la viera con vida por última vez.

¿Qué es una embolia pulmonar, causa de muerte de Yulixa Toloza?

Según información del portal especializado Mayo Clinic, la embolia pulmonar se produce cuando un coágulo de sangre viaja por los vasos sanguíneos y obstruye el flujo hacia las arterias de los pulmones.

Artículos relacionados

Así mismo, se detallan síntomas como falta de aire, dolor de pecho y desmayo, los cuales coincidirían con los presentados por Yulixa Toloza pocas horas después de someterse al procedimiento estético, según se aprecia en videos difundidos en redes sociales.

Amiga de Yulixa Toloza mostró su último chat con ella
Amiga de Yulixa Toloza reveló lo que pasó tras su procedimiento estético. (Fotos Freepik)

De igual forma, se explica que, aunque la embolia pulmonar puede ser mortal, la atención médica inmediata puede estabilizar al paciente y salvar su vida. Sin embargo, Yulixa Toloza no habría contado con esta atención y, por el contrario, habría permanecido durante horas en el lugar de los hechos.

El caso continúa generando conmoción entre los colombianos y el entorno cercano de la víctima, mientras sus familiares insisten en que se haga justicia, que la investigación avance con celeridad y que los responsables respondan para evitar que el hecho quede en la impunidad.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

“Máxima justicia”: el pedido de la familia de Yulixa Toloza tras informe forense Viral

Familiares de Yulixa Toloza piden “máxima justicia” tras confirmar su causa de muerte

Tras informe de Medicina Legal que determinó la causa de muerte, familia de Yulixa Toloza pide “máxima justicia”.

Sale a la luz chat de Yulixa Toloza antes de su muerte: sobrina hizo revelación Viral

Sobrina de Yulixa Toloza reveló chat inédito con la mujer antes de su muerte: detalle estremece

La sobrina de la mujer compartió una conversación que sostuvo con ella antes de su fallecimiento.

Salió a la luz lo que encontraron en el vehículo donde transportaron a Yulixa Toloza Viral

Salió a la luz lo que encontraron en el vehículo donde transportaron a Yulixa Toloza

Durante una audiencia judicial se conocieron nuevos elementos relacionados con la investigación del caso de Yulixa Toloza.

Lo más superlike

Yaya Muñoz defendió los noviazgos de Karina García. Yaya Muñoz

Yaya Muñoz defendió a Karina García tras críticas por sus parejas: “El que quiere la vaca, quiere el ternero”

Yaya Muñoz respaldó a Karina García y afirmó que los hombres deben asumir con respeto el vínculo con los hijos de su pareja.

Mariana Zapata dejó inesperado mensaje tras días de su eliminación en La casa de los famosos Col La casa de los famosos

Mariana Zapata dejó inesperado mensaje tras días de su eliminación en La casa de los famosos Col

Hacer ejercicio en la noche sí impactaría el sueño Salud

Hacer ejercicio en la noche sí impactaría el sueño: expertos explican la razón

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría? Cazzu

Él es Ignacio Colombara, el hombre que sería el nuevo novio de Cazzu: ¿qué lo comprobaría?

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026 Shakira

Shakira busca bailarines para el show de la final del Mundial 2026: estos son sus requisitos