Mariana Zapata reveló que tras su eliminación ha estado acompañada de una persona especial

Mariana Zapata reveló quién habría ingresado a la semana de los familiares en La casa de los famosos si no hubiera sido eliminada del reality. La creadora de contenido sorprendió a sus seguidores al contar detalles sobre la persona que ya estaba preparada para entrar a la competencia y acompañarla dentro de la casa.

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¿Mariana Zapata ya tuvo acceso a su celular tras ser eliminada de La casa de los famosos?

El pasado lunes 18 de mayo, los participantes de La casa de los famosos Colombia recibieron la visita de sus familiares dentro de la competencia, en una etapa clave para ellos. Sin embargo, Mariana Zapata no pudo vivir ese momento luego de haber sido eliminada un día antes tras obtener la menor cantidad de votos del público.

Mariana Zapata fue eliminada y dejó un nominado. (Foto Canal RCN).

En una reciente entrevista con La Mega, Mariana Zapata habló sobre cómo ha sido su regreso a la realidad después de permanecer casi cuatro meses aislada. La influenciadora confesó que todavía no siente que haya retomado por completo su vida cotidiana, pues la única persona de su círculo cercano que ha visto es su mamá y, además, aún no recupera su celular.

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“Bueno, como que todavía no he vuelto a mi realidad, porque todavía no he llegado a mi casa, no tengo mi celular, no he visto a mis amigas. A la única persona que he visto es a mi mamá, está conmigo en el hotel”.

La creadora de contenido también contó cómo fue el primer encuentro con su mamá tras salir del reality. Entre risas, recordó que la mujer decidió grabar su llegada al hotel mientras no podía contener el llanto.

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¿Qué familiar de Mariana Zapata habría ingresado a La casa de los famosos si ella no hubiera sido eliminada?

En medio de la conversación Mariana Zapata reveló que la persona que estaba pensada para ingresar en la semana de los familiares en La casa de los famosos Colombia era precisamente su mamá, por lo que esa sería la razón por la que pudo tener contacto directo una vez fue eliminada de la competencia.

“Ella iba a entrar a la casa si yo no era la eliminada, en el ingreso de los familiares”.