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Alejandra Salguero habría cerrado ciclo con Tebi Bernal: esto hizo

Alejandra Salguero reapareció en redes para dar un contundente mensaje sobre el cambio y así habría cerrado el ciclo con Tebi Bernal.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Alejandra Salguero se sinceró sobre los cambios tras su ruptura
Alejandra Salguero genera reacciones tras revelar radical cambio en su casa. (Foto/ Canal RCN)

Durante la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, se hizo un gran revuelo en redes debido a los polémicos acercamientos entre algunos participantes, como, por ejemplo, Tebi Bernal y Alexa Torrex.

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Ambos participantes tenían sus respectivas relaciones sentimental afuera de la competencia, y, de hecho, la cantante estaba comprometida, pero sus exparejas decidieron continuar sus caminos sin ellos.

Por su lado, Alejandra Salgueron habló en su momento sobre su ex y dijo que, tuvieron problemas intrafamiliares, pero tras terminar con él, le dejó todo a cargo a sus familiares.

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Así mismo, se habría pronunciado por su cercanía con Alexa y había pedido que los sacaran del reality antes de que eso escalara, pero eso no fue así y todo sí se escaló.

Tras hacer pública su ruptura, Alejandra Salguero ha continuado con su vida y sus publicaciones han dado de qué hablar.

Alejandra Salguero deja atrás su pasado con Tebi Bernal y causa revuelo
Alejandra Salguero se sinceró sobre los cambios tras su ruptura. (Foto/ Canal RCN

¿Qué dijo Alejandra Salguero que causó revuelo en redes sociales?

Alejandra Salguero hizo una reciente publicación en redes sociales, con la que causó diferentes comentarios sobre los cambios.

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Hace algunas semanas, generó conmoción al dejar saber que se estaría deshaciendo de la cama en donde al parecer dormía con Tebi Bernal y en las pocas horas confirmó que es un hecho ese cambio.

Precisamente, en horas de la noche del pasado martes 19 de mayo, Alejandra compartió en sus redes un video en donde dijo que estaba cambiando de cama y dijo que la había acompañado durante ocho años.

“A veces renovar un espacio, es renovarte por dentro. Todo cambió”.

¿Qué ha dicho Alejandra Salguero sobre Tebi Bernal?

Alejandra Salguero puso fin a su relación con Tebi Bernal luego de los acercamientos que tuvo él con Alexa Torrex en La casa de los famosos Colombia 2026.

Alejandra Salguero genera reacciones tras revelar radical cambio en su casa
Alejandra Salguero deja atrás su pasado con Tebi Bernal y causa revuelo. (Foto/ Canal RCN)

De hecho, él lo supo con el congelado de Sofía Jaramillo, cuando le dijo que tenía luz verde con lo que quería hacer dentro del juego.

Sin embargo, Alejandra dejó de hablar sobre el tema directamente cuando Alexa fue la eliminada, luego de responder un comentario deseándoles felicidad a ella y a su expareja.

Desde entonces, ya había dejado claro que no volvería a hablar sobre ellos, luego de que le preguntaran de “lo que todos querían saber”.

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