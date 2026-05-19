En la recta final de La casa de los famosos Colombia, los participantes vivieron la última prueba de presupuesto de la tercera temporada, en la que esta vez también participaron los familiares que ingresaron.

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¿Cómo fue la última prueba de presupuesto en La casa de los famosos Colombia?

Durante la actividad, los famosos y sus familiares tuvieron que trabajar en equipo para completar un reto relacionado con pirámides de colores.

La prueba consistía en armar siete grandes pirámides utilizando pelotas de diferentes colores. Para lograrlo, los participantes debían usar varios utensilios con los que tenían que sacar y transportar una a una las pelotas hasta completar cada estructura.

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La regla principal era que solo podían trabajar con un color a la vez, por lo que debían terminar completamente una pirámide antes de iniciar la siguiente. Cada una de las pirámides tenía un valor de 100 puntos.

Al inicio del reto, varios tuvieron dificultades porque los roles dentro de los equipos no estaban completamente definidos y la coordinación entre famosos y familiares no era la mejor. Sin embargo, con el paso de los minutos lograron organizarse mejor y encontraron una secuencia para avanzar en la prueba.

Última prueba de presupuesto en La casa de los famosos terminó con sorpresa. (Foto: Canal RCN)

Pese a esto, en la parte final del reto les faltó una pelota morada para completar una de las estructuras.

Durante la gala de la noche del 19 de mayo, Carla Giraldo anunció el resultado final de la prueba quien inicialmente felicitó a los familiares por su esfuerzo y desempeño en el reto.

¿Quiénes entraron a la alacena tras la prueba de presupuesto en La casa de los famosos?

Gracias al puntaje obtenido, los participantes consiguieron 400 puntos; sin embargo, Carla Giraldo decidió otorgarles 500 puntos en reconocimiento al trabajo realizado a las familias.

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Inicialmente, los famosos querían que ingresaran las dos mamás que estaban como invitadas. No obstante, El Jefe aclaró que debía entrar un famoso y un familiar.

Última prueba de presupuesto en La casa de los famosos terminó con sorpresa. (Foto: Canal RCN)

Finalmente, los elegidos fueron Juanda Caribe y la mamá de Valentino, quienes seleccionaron los productos del mercado.

Además, la mamá de Valentino fue la encargada de escoger uno de los sobres y logró ganar puntos adicionales, por lo que decidieron elegir cerdo.