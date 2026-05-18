La eliminación de Mariana Zapata en La casa de los famosos Colombia sigue generando comentarios entre los seguidores del reality y también en redes sociales, donde algunos detalles no pasaron desapercibidos para los internautas.

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¿Con qué porcentaje salió Mariana Zapata de La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de eliminación del 17 de mayo, Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron que Mariana Zapata abandonaría la competencia luego de recibir el menor respaldo del público en las votaciones.

Mariana Zapata salió de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

La participante obtuvo el 12,05 % de los votos, resultado que definió su salida en una placa en la que se enfrentaba a Juanda Caribe y Tebi Bernal, dos participantes que también han tenido protagonismo dentro de la competencia.

Antes de conocer el resultado definitivo, Mariana Zapata aseguró que asumiría con tranquilidad cualquier decisión del público y afirmó que, en caso de abandonar el reality, se iría “con el corazón contento”.

Con esta eliminación, el programa avanzó hacia una nueva etapa y quedó conformado el top cinco de la temporada con Beba de la Cruz, Valentino, Juanda Caribe, Tebi Bernal y Alejandro Estrada.

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¿A quién nominó Mariana Zapata tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Como parte de la dinámica del reality, Mariana Zapata tuvo que dejar a un participante nominado tras salir de la competencia. La creadora de contenido decidió enviar directamente a placa a Beba de la Cruz.

"Que quede en placa a ver si el público la deja, o se va, o qué es lo que pasa", dijo.

Mariana Zapata nominó a Beba en La casa de los famosos Colombia / (Fotos del Canal RCN)

También comentó que Beba debería ir a placa de eliminación, pues consideró que, de no hacerlo, podría volver a quedarse con el liderazgo, una posibilidad con la que Mariana no estaría de acuerdo.

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¿Cómo habría reaccionado Sheila Gándara a la eliminación de Mariana Zapata?

Luego de la salida de Mariana Zapata, distintos creadores de contenido compartieron videos reaccionando al momento de la eliminación. Sin embargo, uno de los contenidos que más comentarios generó fue el publicado por SamiLú, creadora digital que suele compartir información sobre La casa de los famosos Colombia.

Según señalaron varios usuarios en redes sociales, Sheila Gándara habría dejado un “me gusta” en una publicación relacionada con la eliminación de Mariana Zapata. Esto llamó la atención debido a la historia que rodea a Sheila y Juanda Caribe.

Cabe recordar que Gándara sostuvo una relación con Caribe antes de que él ingresara al reality. Sin embargo, durante la competencia surgieron rumores sobre una supuesta infidelidad y un shippeo por parte de Juanda y Mariana Zapata, situación que contribuyó al fin de la relación.

Por ahora, Sheila Gándara no ha realizado declaraciones públicas sobre el tema. Aun así, los internautas continúan comentando la interacción y afirmaron que podría interpretarse como una reacción frente a la decisión del público en la competencia.