Amiga de Yulixa Toloza reveló su última conversación con ella antes de su desaparición

El caso de Yulixa Toloza tiene en vilo a toda Colombia tras su desaparición el pasado 13 de mayo luego de hacerse un procedimiento estético.

¿Cuáles fueron los últimos mensajes que le envió Yulixa Toloza a su amiga antes de su desaparición?

Stefanía López rompió su silencio en el pódcast "Conducta Delictiva" en donde reveló cómo fueron las últimas horas de Yulixa el día de su procedimiento estético.

La joven reveló que ella no estuvo con Yulixa todo el tiempo por compromisos personales, pero hubo otra amiga que estuvo la mayor parte del tiempo con ella.

La amiga que acompañaba a Yulixa fue la que alertó a Stefanía que algo pasaba y más cuando tuvo que salir y la contactaron del lugar a decirle que Yulixa se había ido del lugar.

Bebé me acaba de escribir el médico que ella se quería ir para su casa. Ella se puso terca y que se quería ir.

Estefanía llamó a confirmar a la casa de Yulixa y no podían creer que la habían dejado ir sola a la casa.

¿Qué descubrieron en las cámaras de seguridad cercanas al centro de estética donde operaron a Yulixa Toloza?

Ella todo el tiempo estaba en línea hasta que ella le escribe a la persona "sueño" y "carro". No obstante, esos mensajes les parecieron extraños a las amigas de Yulixa, quienes estaban a las afueras del centro estético.

Las amigas aseguraron que, lo primero que les pareció extraño fue que les escribiera, ya que ella siempre enviaba audios.

Estefanía asegura que una de sus amigas le escribió a Yulixa que si no llegaba a su casa llamaría a la Policía y fue allí donde les respondió otros mensajes que decía "vomito" y "hospital".

Tras la insistencia de cuál hospital iba, le responden de la nada "Meissen", y tras este último mensaje le apagaron el celular a Yulixa.

Estos mensajes extraños, más todo lo que estaba pasando, hicieron que las amigas de Yulixa se comunicaran con algunos familiares de ella y con la Policía luego que dejaron de llegarles los mensajes.

Cuando llegó la Policía les dijeron que no podían hacer nada hasta que pasaran 36 horas y tras esperar hasta la media noche decidieron escribirle a la dueña del spa para pedirles los videos de las cámaras para ver cómo había salido Yulixa.

Horas después, una mujer que estaba también en el centro de estética recuperándose de un procedimiento se asomó en una ventana perdida de lo que sucedía y fue quien confirmó que no había nadie en el sitio y fue donde al ver todo entró desesperación.

Estefanía cuenta que vieron los videos de un concesionario cercano al centro de estética en donde pudieron observar todo lo que pasó previo a la desaparición de Yulixa.

Según cuenta la joven, la dueña de la estética, el médico y los esteticistas empezaron a hacer movimientos sospechosos de adentro hacia afuera del lugar, hasta que las cámaras captaron que sacaron alzada a Yulixa alzada y la subieron a un carro oscuro.