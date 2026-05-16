La médium Ayda Valencia, conocida por su participación en "Ellos están aquí" rompió el silencio y reveló que intentó contactarse a través de una canalización con Yulixa Consuelo, la mujer desaparecida luego de someterse a un procedimiento estético.

¿Qué reveló la médium Ayda Valencia de su canalización con Yulixa Consuelo?

EL nombre de Yulixa Consuelo Toloza de 52 años, se ha apoderado de las tendencias en los últimos días luego de su misteriosa desaparición el pasado 13 de mayo luego de someterse a una lipo en una clínica clandestina al sur de Bogotá.

Las autoridades locales se encuentran adelantando las investigaciones y recopilando videos de cámaras de seguridad y testimonios para dar con el paradero de Yulixa, quien ingresó al establecimiento estético y no volvió a aparecer.

Versiones de amigos y familiares de la señora de 52 años aseguran que, ella salió muy mal del procedimiento y que a pesar de sus cuestionamientos al personal que atendía este sitio solo recibieron evasivas.

Fue hasta en la noche de ese 13 de mayo que les indicaron que ella se había ido del sitio por su propia cuenta para un hospital cercano, en donde nunca se registra su ingreso.

Este caso tiene la toda atención mediática y sus seres queridos aguardan la esperanza por encontrarla con vida. En medio de esta incertidumbre, la famosa médium Ayda Valencia decidió pronunciarse y revelar lo que sintió al intentar conectarse con ella a través de una canalización.

Ayda Valencia se pronunció sobre Yulixa Consuelo. (Foto Canal RCN)

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¿Cuál fue la preocupante declaración que hizo Ayda Valencia sobre el paradero de Yulixa Consuelo?

Ayda Valencia ha ganado bastante reconocimiento y credibilidad por sus predicciones sobre diferentes hechos como el caso del cantante fallecido B-King.

En las últimas horas la famosa médium decidió compartir un video en sus redes sociales en donde aseguró que había intentado contactarse con la energía de Yulixa Consuelo con el mayor respeto.

Me han preguntado por Yulixa Consuelo, la mujer que se desapareció, ayer hice una canalización muy leve por respeto porque no me han pedido nada sus familiares.

Ayda aseguró en su video que el resultado de la canalización no fue el esperado y que no sintió la energía de la señora de 52 años y que veía oscuro, algo que explicó, asociaba a cuando una persona había fallecido.

Lamentablemente no siento su energía, veo súper oscuro y cuando eso pasa es porque la persona lamentablemente no está. Espero equivocarme, les pido mucha luz y fuerza para su familia.



La famosa médium aseguró que, el resultado de su canalización no representaba la realidad de los hechos y que esperaba equivocarse, asegurando que, deseaba que los familiares de Yulixa pudieran dar con su paradero.