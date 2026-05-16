El mundo de la música y el flamenco se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de un reconocido cantante español.

¿Cuál fue el famoso cantante español que falleció en las últimas horas?

El artista Matías de Paula murió este viernes 15 de mayo a sus 52 años luego de recibir un disp*ro en inmediaciones de la plaza Rafael Alberti, en Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz, España.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades españolas, el artista se encontraba transitando por la vía pública cuando fue atacado con arm* de fuego.

Testigos señalaron que una persona desenfundó una p*stola y le disp*ró, causándole herid*s de gravedad que le provocaron la muerte casi de inmediato.

Tras lo ocurrido, una ambulancia llegó al lugar para intentar salvarle la vida al cantante, sin embargo, pese a los esfuerzos médicos realizados en el lugar, no lograron reanimarlo debido a la gravedad de las herid*s.

Matías de Paula se encontraba caminando cuando fue sorprendido. (Foto Freepik)

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¿Qué se sabe del atentado que causó la muerte al cantante Matías de Paula?

Las autoridades se encuentran adelantando las investigación pertinentes para esclarecer las circunstancias del crimen. Según los primeros reportes oficiales, las autoridades descartaron un intercambio de disparos.

Aunque hasta el momento no se ha reportado ninguna captura, fuentes cercanas al caso revelaron que ya habría un presunto responsable identificado.

El asesin*to del artista español ha causado conmoción entre seguidores, colegas y representantes del flamenco en España, especialmente por la trayectoria que construyó durante más de tres décadas en importantes escenarios.

Matías de Paula, cuyo nombre real era Matías Corraliza Fernández, pertenecía a la reconocida saga flamenca de ‘Los Chucarros’. Además, era hermano del guitarrista Diego de Paula y de la bailaora Sandra Fernández, figuras ampliamente ligadas a este género musical.

Su fallecimiento deja un profundo vacío en la escena flamenca de Extremadura y Madrid, donde era considerado un referente artístico y cultural. Mientras tanto, familiares, amigos y colegas permanecen atentos al avance de la investigación que busca esclarecer las causas detrás de este crimen que hoy enluta al flamenco español.