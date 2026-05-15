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Murió reconocida actriz y cantante que protagonizó uno de los casos más polémicos de Hollywood

Una reconocida actriz y cantante francesa falleció tras dejar una huella en el cine y la música internacional.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Murió actriz y cantante francesa que protagonizó mediático caso en los años 70
Murió actriz y cantante francesa que protagonizó mediático caso en los años 70 (Foto freepik)

El mundo del entretenimiento internacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de una reconocida actriz y cantante francesa que marcó una época en el cine, la televisión y la música durante las décadas de los 60 y 70.

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La noticia fue dada a conocer por uno de sus familiares a través de redes sociales, generando reacciones entre seguidores y amantes del cine clásico que recordaron su trayectoria artística y los momentos más polémicos de su vida pública.

Además de su carrera en la industria del entretenimiento, la artista también fue ampliamente conocida por el caso judicial que protagonizó en los años 70 tras la muerte de su pareja sentimental de ese momento.

¿Quién es la reconocida actriz que falleció?

Se trata de Claudine Longet, actriz y cantante francesa que alcanzó reconocimiento internacional gracias a sus participaciones en cine, televisión y música.

Nacida en París en 1942, inició su camino artístico desde muy joven como bailarina en clubes nocturnos. Tiempo después llegó a Las Vegas, donde conoció al cantante estadounidense Andy Williams, una de las figuras más importantes de la televisión en Estados Unidos durante esa época.

La pareja se casó cuando ella tenía apenas 18 años y posteriormente tuvieron tres hijos.

Durante su carrera, Claudine Longet participó en diferentes producciones de cine y televisión, además de lanzar varios discos entre 1967 y 1971.

En su repertorio interpretó canciones de agrupaciones y artistas reconocidos como The Beatles, The Rolling Stones, Tom Jobim y Leonard Cohen.

Adiós a famosa actriz y cantante que estuvo en prisión tras muerte de su pareja
Adiós a Claudine Longet, famosa actriz y cantante, que estuvo en prisión tras muerte de su pareja (Foto freepik)

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¿Cuál fue la polémica que vivió Claudine Longet?

A pesar de su carrera artística, uno de los episodios más recordados de su vida ocurrió en 1976, cuando su entonces pareja, el esquiador olímpico Spider Sabich, falleció tras recibir un dispar0 en Aspen, Colorado.

Según reportes de la época, Longet aseguró durante el proceso judicial que el arma se accionó accidentalmente mientras Sabich le explicaba cómo utilizarla.

El caso generó gran atención mediática y estuvo rodeado de polémica debido a errores cometidos durante la investigación.

Finalmente, Claudine Longet fue condenada por homicidi0 negligente y recibió una sentencia de libertad condicional junto con un corto periodo de reclusión.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, usuarios en redes sociales comenzaron a recordar tanto su trayectoria artística como el controversial episodio que marcó su vida pública.

Falleció reconocida estrella del cine recordada por controversial caso judicial
Falleció Claudine Longet recordada por controversial caso judicial (Foto freepik)
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